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На юго-восток Латвии идет сильный снегопад: к вечеру он накроет почти всю страну
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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06. marts 2017 09:29
Латвию накрыло снегом, днем возможен сильный снегопад
0:33
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Латвию накрыло снегом, днем возможен сильный снегопад

Правительство Латвии поддержало прибытие в страну 776 беженцев
3:14
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Правительство Латвии поддержало прибытие в страну 776 беженцев

Синоптики: в ночь на пятницу ожидается обильный снегопад
0:27
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Синоптики: в ночь на пятницу ожидается обильный снегопад

Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы
0:25
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Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы

К вечеру ветер в Риге достигнет силы бури
0:23
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К вечеру ветер в Риге достигнет силы бури

Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов
0:51
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Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов

Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:30
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Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями

ВИДЕО: северо-восток США накрывает снежная буря
1:38
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ВИДЕО: северо-восток США накрывает снежная буря

На выходных Латвию ждут сильный ветер и дождь
0:36
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На выходных Латвию ждут сильный ветер и дождь

Обама: Россия следует принципу 'сильный всегда прав'
5:50
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Обама: Россия следует принципу 'сильный всегда прав'

Погода на неделю: сильный ветер и похолодание
0:43
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Погода на неделю: сильный ветер и похолодание

Синоптики: в Латвию пришла оттепель, ожидается сильный ветер и дожди
0:31
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Синоптики: в Латвию пришла оттепель, ожидается сильный ветер и дожди

Саманта Пауэр: из России в Донбасс идет поток оружия
1:57
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Саманта Пауэр: из России в Донбасс идет поток оружия

Дело о корме Dogo: производитель хочет засудить ветеринаров почти на полмиллиона евро
0:34
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Дело о корме Dogo: производитель хочет засудить ветеринаров почти на полмиллиона евро

Бюджет на 2017 год принят: депутаты Сейма бились почти 20 часов
1:01
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Бюджет на 2017 год принят: депутаты Сейма бились почти 20 часов

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