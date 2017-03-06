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На юго-восток Латвии идет сильный снегопад: к вечеру он накроет почти всю страну
Reuters/Scanpix
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06. marts 2017 09:29
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