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Нацблок пообещал срочно сделать Ригу столицей латышей всего мира
LETA/DELFI
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11. aprīlis 2017 09:49
Кучинскис пообещал сокращение штатов в государственном управлении
0:40
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Кучинскис пообещал сокращение штатов в государственном управлении

Президент Латвии: возможно, латышами стоит записывать не только потомственных латышей
0:34
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Президент Латвии: возможно, латышами стоит записывать не только потомственных латышей

Россия и США срочно обсуждают координацию бомбардировок в Сирии
1:21
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Россия и США срочно обсуждают координацию бомбардировок в Сирии

Эрдоган пообещал уйти, если будет доказана торговля нефтью с ИГ
1:04
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Эрдоган пообещал уйти, если будет доказана торговля нефтью с ИГ

Строительство Rail Baltica может сильно изменить Ригу
2:33
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Строительство Rail Baltica может сильно изменить Ригу

Сборная по хоккею вернулась в Ригу
2:15
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Сборная по хоккею вернулась в Ригу

В Ригу пожаловали Алла Пугачёва и Максим Галкин
2:17
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В Ригу пожаловали Алла Пугачёва и Максим Галкин

Меркель требует сделать лидеров ДНР и ЛНР невъездными
5:55
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Меркель требует сделать лидеров ДНР и ЛНР невъездными

1:02
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"Мисс мира" стала пуэрториканка Стефани дель Валле

У Сочи отняли чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону
1:22
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У Сочи отняли чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону

1:03
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"Панамский архив". Что надо знать о крупнейшей в истории утечке документов сильных мира сего

Магазин IKEA в Риге обещают построить всего за полтора года
0:35
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Магазин IKEA в Риге обещают построить всего за полтора года

Лоб в лоб
2:22
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Лоб в лоб

Latvian Grand Prix Karate 2010
0:30
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Latvian Grand Prix Karate 2010

ВИДЕО: Братание латвийских и российских фанов в Минске
0:23
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ВИДЕО: Братание латвийских и российских фанов в Минске

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