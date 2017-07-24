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Нападение на посольство Израиля в Иордании: есть жертвы
REUTERS
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24. jūlijs 2017 08:39
Стрельба в торговом центре в Мюнхене: есть жертвы
1:16

Стрельба в торговом центре в Мюнхене: есть жертвы

В Лондоне открытым пламенем горит жилая высотка, есть жертвы
1:11
6572

В Лондоне открытым пламенем горит жилая высотка, есть жертвы

Донбасс: идут обстрелы Авдеевки, Донецка и Ленинского, есть жертвы
1:42
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Донбасс: идут обстрелы Авдеевки, Донецка и Ленинского, есть жертвы

Вейонис поедет на похороны бывшего президента Израиля Переса
0:24
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Вейонис поедет на похороны бывшего президента Израиля Переса

Нападение на военное училище в Пакистане: погибли 95 курсантов
0:51
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Нападение на военное училище в Пакистане: погибли 95 курсантов

В центре Стамбула смертник взорвал себя: есть погибшие
1:02
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В центре Стамбула смертник взорвал себя: есть погибшие

Стрельба в кинотеатре в Луизиане: есть погибшие
1:36
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Стрельба в кинотеатре в Луизиане: есть погибшие

Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
0:33
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Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить

Грузовик въехал в пешеходов в Иерусалиме: есть погибшие, 15 пострадавших
1:13
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Грузовик въехал в пешеходов в Иерусалиме: есть погибшие, 15 пострадавших

Мусоровоз врезался в трамвай в час пик, есть пострадавшие
1:15
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Мусоровоз врезался в трамвай в час пик, есть пострадавшие

Если есть рай то наверно он похож на Мальдивы
0:39
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Если есть рай то наверно он похож на Мальдивы

8 марта
0:31
9

8 марта

Лондон: фургон въехал в толпу людей возле парка Финсбери, есть погибший и раненые
0:32
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Лондон: фургон въехал в толпу людей возле парка Финсбери, есть погибший и раненые

Звезды, которых мы потеряли в 2016-м
4:25

Звезды, которых мы потеряли в 2016-м

«Фанера» для Леди Гага
2:00
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«Фанера» для Леди Гага

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