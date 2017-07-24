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Нападение на посольство Израиля в Иордании: есть жертвы
REUTERS
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24. jūlijs 2017 08:39
1:16
Стрельба в торговом центре в Мюнхене: есть жертвы
1:11
6572
В Лондоне открытым пламенем горит жилая высотка, есть жертвы
1:42
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Донбасс: идут обстрелы Авдеевки, Донецка и Ленинского, есть жертвы
0:24
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Вейонис поедет на похороны бывшего президента Израиля Переса
0:51
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Нападение на военное училище в Пакистане: погибли 95 курсантов
1:02
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В центре Стамбула смертник взорвал себя: есть погибшие
1:36
744
Стрельба в кинотеатре в Луизиане: есть погибшие
0:33
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Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
1:13
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Грузовик въехал в пешеходов в Иерусалиме: есть погибшие, 15 пострадавших
1:15
2732
Мусоровоз врезался в трамвай в час пик, есть пострадавшие
0:39
7856
Если есть рай то наверно он похож на Мальдивы
0:31
9
8 марта
0:32
4117
Лондон: фургон въехал в толпу людей возле парка Финсбери, есть погибший и раненые
4:25
Звезды, которых мы потеряли в 2016-м
2:00
25
«Фанера» для Леди Гага
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Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS