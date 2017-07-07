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Ночью зафиксированы заморозки, днем обещают до +22 градусов
www.DELFI.lv
1483
07. jūlijs 2017 09:36
0:35
1340
Уик-энд будет холодным: днем до +7, ночью -3
0:50
457
В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода
0:30
2077
Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:33
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Холода бьют рекорды: с утра зафиксировано -7 градусов, днем возможен снег
0:20
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В выходные ожидается похолодание, возможны заморозки
0:34
10295
Синоптики: уже в пятницу возможны грозы и град, затем последуют заморозки
0:32
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Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
0:34
915
Сегодня обещают метель и снежный покров
0:32
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Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды
0:39
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Синоптики обещают очень теплую погоду к концу недели
0:44
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На следующей неделе в Латвии обещают мороз и метель
0:35
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Магазин IKEA в Риге обещают построить всего за полтора года
0:34
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В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
0:37
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Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:32
4341
Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег
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