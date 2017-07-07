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Ночью зафиксированы заморозки, днем обещают до +22 градусов
www.DELFI.lv
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07. jūlijs 2017 09:36
Уик-энд будет холодным: днем до +7, ночью -3
0:35
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Уик-энд будет холодным: днем до +7, ночью -3

В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода
0:50
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В некоторых районах приморозило до -16 градусов, днем сохранится морозная погода

Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:30
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Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями

Холода бьют рекорды: с утра зафиксировано -7 градусов, днем возможен снег
0:33
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Холода бьют рекорды: с утра зафиксировано -7 градусов, днем возможен снег

В выходные ожидается похолодание, возможны заморозки
0:20
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В выходные ожидается похолодание, возможны заморозки

Синоптики: уже в пятницу возможны грозы и град, затем последуют заморозки
0:34
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Синоптики: уже в пятницу возможны грозы и град, затем последуют заморозки

Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
0:32
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Синоптики обещают жаркую погоду до выходных

Сегодня обещают метель и снежный покров
0:34
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Сегодня обещают метель и снежный покров

Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды
0:32
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Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды

Синоптики обещают очень теплую погоду к концу недели
0:39
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Синоптики обещают очень теплую погоду к концу недели

На следующей неделе в Латвии обещают мороз и метель
0:44
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На следующей неделе в Латвии обещают мороз и метель

Магазин IKEA в Риге обещают построить всего за полтора года
0:35
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Магазин IKEA в Риге обещают построить всего за полтора года

В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
0:34
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В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов

Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:37
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Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов

Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег
0:32
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Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег

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