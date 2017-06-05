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Опрос: 24% россиян считают Латвию врагом
www.DELFI.lv
398
05. jūnijs 2017 11:30
Россия и Украина совершили обмен: Москва передала Савченко, Киев — двух россиян
0:35
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Россия и Украина совершили обмен: Москва передала Савченко, Киев — двух россиян

Опрос: что жители Латвии стали бы делать в случае нападения России
0:45
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Опрос: что жители Латвии стали бы делать в случае нападения России

Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
0:48
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Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода

Бизнесмены: в Латвию необходимо завозить гастарбайтеров
0:42
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Бизнесмены: в Латвию необходимо завозить гастарбайтеров

На Латвию надвигается мощный грозовой фронт
0:27
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На Латвию надвигается мощный грозовой фронт

В Латвию придет нетипично теплая погода
0:36
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В Латвию придет нетипично теплая погода

Территориальная реформа: Латвию решили разбить на 16 округов
0:32
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Территориальная реформа: Латвию решили разбить на 16 округов

На выходных Латвию ждут сильный ветер и дождь
0:36
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На выходных Латвию ждут сильный ветер и дождь

Синоптик уточнил, когда в Латвию вернутся дожди и ветер
0:35
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Синоптик уточнил, когда в Латвию вернутся дожди и ветер

На неделе Латвию ожидают ветреные и пасмурные дни
0:29
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На неделе Латвию ожидают ветреные и пасмурные дни

Из Греции в Латвию переселено еще 23 сирийца
0:28
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Из Греции в Латвию переселено еще 23 сирийца

Латвию накрыло снегом, днем возможен сильный снегопад
0:33
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Латвию накрыло снегом, днем возможен сильный снегопад

На этой неделе в Латвию вернется осень
0:32
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На этой неделе в Латвию вернется осень

Политолог: США не будут защищать Латвию вечно
0:30
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Политолог: США не будут защищать Латвию вечно

Ходорковский: Путин использует Латвию, чтобы сохранить власть
0:30
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Ходорковский: Путин использует Латвию, чтобы сохранить власть

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