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Опрос: что жители Латвии стали бы делать в случае нападения России
www.DELFI.lv
5877
21. februāris 2017 13:10
Трамп не уверен в том, что США должны помогать Балтии в случае нападения России
0:50
2434

Трамп не уверен в том, что США должны помогать Балтии в случае нападения России

Автор интернет-петиции о присоединении Латвии к России получил реальный тюремный срок
0:41
9418

Автор интернет-петиции о присоединении Латвии к России получил реальный тюремный срок

Интервью у невест 2
1:07
39

Интервью у невест 2

Тоомас Хендрик Ильвес и его супруга Иева стали родителями
0:28
2577

Тоомас Хендрик Ильвес и его супруга Иева стали родителями

В Латвии начались Дни русской культуры
3:31
43

В Латвии начались Дни русской культуры

Kiops konkursā 'ЗОЛОТОЙ ГОЛОС РОССИИ'
5:53
1483

Kiops konkursā 'ЗОЛОТОЙ ГОЛОС РОССИИ'

Евросоюз продлевает на полгода санкции против России
0:31
492

Евросоюз продлевает на полгода санкции против России

Шадурскис: Латвия не должна платить за учебу граждан России
0:32
8797

Шадурскис: Латвия не должна платить за учебу граждан России

Сборная России отстранена от Паралимпийских игр в Рио
1:14
2661

Сборная России отстранена от Паралимпийских игр в Рио

Источник: Евросоюз готовится продлить персональные санкции против России
0:29
627

Источник: Евросоюз готовится продлить персональные санкции против России

В России открыли первый памятник Ивану Грозному
4:02
1037

В России открыли первый памятник Ивану Грозному

Олланд назвал условия передачи 'Мистралей' России
0:38
274

Олланд назвал условия передачи 'Мистралей' России

Гуманитарный караван нашелся на территории России
2:10
9340

Гуманитарный караван нашелся на территории России

Калниете предлагает ЕС купить
1:01
377

Калниете предлагает ЕС купить "Мистрали", предназначенные для России

Савченко попросила Трампа ужесточить санкции в отношении России
0:37
1548

Савченко попросила Трампа ужесточить санкции в отношении России

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