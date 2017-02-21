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Опрос: что жители Латвии стали бы делать в случае нападения России
www.DELFI.lv
5877
21. februāris 2017 13:10
0:50
2434
Трамп не уверен в том, что США должны помогать Балтии в случае нападения России
0:41
9418
Автор интернет-петиции о присоединении Латвии к России получил реальный тюремный срок
1:07
39
Интервью у невест 2
0:28
2577
Тоомас Хендрик Ильвес и его супруга Иева стали родителями
3:31
43
В Латвии начались Дни русской культуры
5:53
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Kiops konkursā 'ЗОЛОТОЙ ГОЛОС РОССИИ'
0:31
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Евросоюз продлевает на полгода санкции против России
0:32
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Шадурскис: Латвия не должна платить за учебу граждан России
1:14
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Сборная России отстранена от Паралимпийских игр в Рио
0:29
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Источник: Евросоюз готовится продлить персональные санкции против России
4:02
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В России открыли первый памятник Ивану Грозному
0:38
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Олланд назвал условия передачи 'Мистралей' России
2:10
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Гуманитарный караван нашелся на территории России
1:01
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Калниете предлагает ЕС купить "Мистрали", предназначенные для России
0:37
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Савченко попросила Трампа ужесточить санкции в отношении России
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