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Партия Мэй проиграла на досрочных выборах в Британии; премьеру предлагают уйти
REUTERS
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09. jūnijs 2017 10:20
В Польше на выборах победила партия экс-премьера Качиньского
1:24
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В Польше на выборах победила партия экс-премьера Качиньского

Мэй объявила о проведении досрочных выборов в британский парламент
2:13
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Мэй объявила о проведении досрочных выборов в британский парламент

Тереза Мэй официально стала премьер-министром Британии
1:31
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Тереза Мэй официально стала премьер-министром Британии

Пресса Британии: Китай ликует, видя унижение Лондона
2:45
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Пресса Британии: Китай ликует, видя унижение Лондона

Севастова получила травму и проиграла в четвертьфинале US Open
0:28
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Севастова получила травму и проиграла в четвертьфинале US Open

Cборная России без центра обороны дома проиграла Австрии в отборе Евро-2016
1:15
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Cборная России без центра обороны дома проиграла Австрии в отборе Евро-2016

Эксперты: правительство Кучинскиса создало такой хаос, что должно уйти в отставку
0:45
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Эксперты: правительство Кучинскиса создало такой хаос, что должно уйти в отставку

Эрдоган пообещал уйти, если будет доказана торговля нефтью с ИГ
1:04
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Эрдоган пообещал уйти, если будет доказана торговля нефтью с ИГ

Глава СГД: мне строят козни, подумываю о том, чтобы уйти
0:32
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Глава СГД: мне строят козни, подумываю о том, чтобы уйти

ЦИК Белоруссии: Лукашенко побеждает на выборах президента
2:02
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ЦИК Белоруссии: Лукашенко побеждает на выборах президента

Хиллари Клинтон признала поражение на выборах президента США
0:36
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Хиллари Клинтон признала поражение на выборах президента США

Радикальный националист потерпел поражение на президентских выборах в Австрии
1:19
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Радикальный националист потерпел поражение на президентских выборах в Австрии

На президентских выборах в Польше победил
1:52
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На президентских выборах в Польше победил "наследник Качиньских"

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
0:27
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Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Во Франции на выборах местных властей побеждают правые партии
1:30
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Во Франции на выборах местных властей побеждают правые партии

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