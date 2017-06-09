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Партия Мэй проиграла на досрочных выборах в Британии; премьеру предлагают уйти
REUTERS
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09. jūnijs 2017 10:20
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В Польше на выборах победила партия экс-премьера Качиньского
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Мэй объявила о проведении досрочных выборов в британский парламент
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Тереза Мэй официально стала премьер-министром Британии
2:45
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Пресса Британии: Китай ликует, видя унижение Лондона
0:28
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Севастова получила травму и проиграла в четвертьфинале US Open
1:15
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Cборная России без центра обороны дома проиграла Австрии в отборе Евро-2016
0:45
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Эксперты: правительство Кучинскиса создало такой хаос, что должно уйти в отставку
1:04
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Эрдоган пообещал уйти, если будет доказана торговля нефтью с ИГ
0:32
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Глава СГД: мне строят козни, подумываю о том, чтобы уйти
2:02
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ЦИК Белоруссии: Лукашенко побеждает на выборах президента
0:36
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Хиллари Клинтон признала поражение на выборах президента США
1:19
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Радикальный националист потерпел поражение на президентских выборах в Австрии
1:52
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На президентских выборах в Польше победил "наследник Качиньских"
0:27
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Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
1:30
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Во Франции на выборах местных властей побеждают правые партии
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RUS