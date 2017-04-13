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Пасха будет холодней Рождества: ожидается снег и морозы до -9 градусов
www.DELFI.lv
2329
13. aprīlis 2017 09:16
0:32
4341
Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег
0:46
2975
Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
0:48
1850
В конце недели суровые морозы отступят и будет облачно
0:30
2412
Всю субботу будут идти снег и дождь, резко похолодает до -5 градусов
0:33
205
Синоптики: в четверг ожидается снег, на дорогах возможен гололед
0:42
1150
Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег
0:33
2149
Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять
0:39
3473
Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:57
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Фенолог: январь выдастся теплее обычного, снег будет чередоваться с оттепелью
0:39
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Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного
0:29
527
Среда будет пасмурной и с осадками, местами потеплеет до +7 градусов
0:45
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На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
1:35
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Пасхальный вечер
0:39
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К Латвии приближается новый циклон; пойдет снег
2:10
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Шоу "Голос". Слепые прослушивания. Ульяна Синецкая - "Белый снег"
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