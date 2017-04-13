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Пасха будет холодней Рождества: ожидается снег и морозы до -9 градусов
www.DELFI.lv
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13. aprīlis 2017 09:16
Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег
0:32
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Фенолог: в октябре ожидается до -5 градусов и снег

Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
0:46
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Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов

В конце недели суровые морозы отступят и будет облачно
0:48
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В конце недели суровые морозы отступят и будет облачно

Всю субботу будут идти снег и дождь, резко похолодает до -5 градусов
0:30
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Всю субботу будут идти снег и дождь, резко похолодает до -5 градусов

Синоптики: в четверг ожидается снег, на дорогах возможен гололед
0:33
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Синоптики: в четверг ожидается снег, на дорогах возможен гололед

Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег
0:42
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Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег

Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять
0:33
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Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять

Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:39
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Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег

Фенолог: январь выдастся теплее обычного, снег будет чередоваться с оттепелью
0:57
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Фенолог: январь выдастся теплее обычного, снег будет чередоваться с оттепелью

Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного
0:39
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Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного

Среда будет пасмурной и с осадками, местами потеплеет до +7 градусов
0:29
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Среда будет пасмурной и с осадками, местами потеплеет до +7 градусов

На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:45
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На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает

Пасхальный вечер
1:35
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Пасхальный вечер

К Латвии приближается новый циклон; пойдет снег
0:39
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К Латвии приближается новый циклон; пойдет снег

Шоу
2:10
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Шоу "Голос". Слепые прослушивания. Ульяна Синецкая - "Белый снег"

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