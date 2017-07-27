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Пивовары угрожают сократить 30% работников из-за налоговой реформы
LETA/Saeimas kanceleja/DELFI
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27. jūlijs 2017 11:59
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Минфин представил план налоговой реформы: что готовят для жителей и бизнеса?
0:40
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Ушаков: Новому главе Центрального рынка угрожают расправой
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Премьер: дискуссии по налоговой реформе еще будут, но она будет принята
0:32
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Ушаков признает ошибки, обещает начать с реформы RNP
1:52
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Музыка для налоговой инспекции
0:33
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Римшевич: нужно сократить число предметов — учителей станет меньше, денег — больше, детям — легче
0:39
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IKEA начала поиск работников в Латвии
0:25
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Планы СГД: сократить 333 рабочих места, собрать 8,53 млрд евро налогов и улучшить коммуникацию
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