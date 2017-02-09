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Планы СГД: сократить 333 рабочих места, собрать 8,53 млрд евро налогов и улучшить коммуникацию
LETA/DELFI
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09. februāris 2017 14:21
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