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Планы СГД: сократить 333 рабочих места, собрать 8,53 млрд евро налогов и улучшить коммуникацию
LETA/DELFI
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09. februāris 2017 14:21
Римшевич: нужно сократить число предметов — учителей станет меньше, денег — больше, детям — легче
0:33
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Римшевич: нужно сократить число предметов — учителей станет меньше, денег — больше, детям — легче

МВФ выделит Украине 17,5 млрд. долларов
1:35
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МВФ выделит Украине 17,5 млрд. долларов

Эстония обнародовала протокол осмотра места похищения Кохвера
3:12
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Эстония обнародовала протокол осмотра места похищения Кохвера

Новая запись с места убийства Немцова и неожиданные выводы
0:51
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Новая запись с места убийства Немцова и неожиданные выводы

Победа
1:09
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Победа "Сиризы" в Греции вызвала сильное падение евро

Эксперты: Себестоимость iPhone 6 - около 150 евро
3:02
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Эксперты: Себестоимость iPhone 6 - около 150 евро

Неприятность на дороге
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Неприятность на дороге

Не
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Не "настучишь" в СГД - штраф от 50000 евро или до 5000 евро

Пострадавшие от российских санкций фермеры ЕС получат полмиллиарда евро
1:02
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Пострадавшие от российских санкций фермеры ЕС получат полмиллиарда евро

Центр демографии потребует 20 млн. евро на меры по поддержке семей
0:36
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Центр демографии потребует 20 млн. евро на меры по поддержке семей

Дело о корме Dogo: производитель хочет засудить ветеринаров почти на полмиллиона евро
0:34
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Дело о корме Dogo: производитель хочет засудить ветеринаров почти на полмиллиона евро

Коалиция договорилась повысить зарплату главы СГД до 4030 евро
3:52
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Коалиция договорилась повысить зарплату главы СГД до 4030 евро

Шефу СГД можно платить и миллион евро в год, считает Кирсонс
0:38
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Шефу СГД можно платить и миллион евро в год, считает Кирсонс

Cборная России без центра обороны дома проиграла Австрии в отборе Евро-2016
1:15
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Cборная России без центра обороны дома проиграла Австрии в отборе Евро-2016

Проект оборонного бюджета: перевооружение и 70 млн. евро на Земессардзе
1:22
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Проект оборонного бюджета: перевооружение и 70 млн. евро на Земессардзе

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