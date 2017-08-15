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Под Парижем автомобиль въехал в пиццерию: погибла девочка
REUTERS
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15. augusts 2017 08:19
Боец ИГИЛ убил под Парижем полицейского и его жену
1:11
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Боец ИГИЛ убил под Парижем полицейского и его жену

Грузовик въехал в пешеходов в Иерусалиме: есть погибшие, 15 пострадавших
1:13
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Грузовик въехал в пешеходов в Иерусалиме: есть погибшие, 15 пострадавших

Лондон: фургон въехал в толпу людей возле парка Финсбери, есть погибший и раненые
0:32
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Лондон: фургон въехал в толпу людей возле парка Финсбери, есть погибший и раненые

LTV7: владелец долгостроя, с которого упала девочка, обещает установить забор
3:02
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LTV7: владелец долгостроя, с которого упала девочка, обещает установить забор

В Берлине во время движения взорвался автомобиль
1:02
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В Берлине во время движения взорвался автомобиль

Трамвай Rīgas Satiksme едва не протаранил автомобиль
1:02
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Трамвай Rīgas Satiksme едва не протаранил автомобиль

В Харькове взорвался автомобиль комбата местной милиции
2:54
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В Харькове взорвался автомобиль комбата местной милиции

Сгорел джип возле CSDD
5:19
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Сгорел джип возле CSDD

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