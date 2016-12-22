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Подозреваемый по делу о теракте в Берлине провел 4 года в итальянской тюрьме
REUTERS
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22. decembris 2016 09:34
14 пострадавших при теракте в Берлине находятся в крайне тяжелом состоянии
0:40
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14 пострадавших при теракте в Берлине находятся в крайне тяжелом состоянии

В Берлине во время движения взорвался автомобиль
1:02
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В Берлине во время движения взорвался автомобиль

Установлена личность предполагаемого исполнителя теракта в Берлине
0:42
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Установлена личность предполагаемого исполнителя теракта в Берлине

Подозреваемый в брюссельских терактах отпущен на свободу
0:46
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Подозреваемый в брюссельских терактах отпущен на свободу

СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Берлине
1:59
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СМИ: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Берлине

Новые подробности теракта на рынке в Берлине: теперь разыскивают тунисца
0:45
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Новые подробности теракта на рынке в Берлине: теперь разыскивают тунисца

Подробности убийства девочки в Скулте: подозреваемый вернулся домой к жертве
2:44
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Подробности убийства девочки в Скулте: подозреваемый вернулся домой к жертве

Дочь президента Korean Air проведет год в тюрьме за хамство в самолете
1:38
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Дочь президента Korean Air проведет год в тюрьме за хамство в самолете

фитнесс тренер Рафль Упманис
3:03
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фитнесс тренер Рафль Упманис

Митинг 1 Мая 2011 года
77:58
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Митинг 1 Мая 2011 года

В Гарварде вручили Шнобелевские премии 2015 года
2:05
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В Гарварде вручили Шнобелевские премии 2015 года

С Нового года в Латвии подорожает вода
0:38
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С Нового года в Латвии подорожает вода

Впервые с 2012 года Тель-Авив подвергся обстрелу со стороны сектора Газа
1:05
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Впервые с 2012 года Тель-Авив подвергся обстрелу со стороны сектора Газа

Через два года в Латвии может открыться торговый центр IKEA
0:33
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Через два года в Латвии может открыться торговый центр IKEA

Аугулис: впервые за три года может наладиться диалог с Россией
0:41
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Аугулис: впервые за три года может наладиться диалог с Россией

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