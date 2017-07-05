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Поиски мальчика: жителей призывают распространять фото Ивана и проверить записи видеорегистраторов
Video: TV Kurzeme
www.DELFI.lv
846
05. jūlijs 2017 11:52
Шоу
3:40
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Шоу "Голос" - "секретное" выступление Ивана Урганта

Родственники жертв катастрофы
0:25
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Родственники жертв катастрофы "Боинга" призывают власти России к ответу

LTV7: дело мальчика с неверным диагнозом взяла на контроль Инспекция здравоохранения
2:30
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LTV7: дело мальчика с неверным диагнозом взяла на контроль Инспекция здравоохранения

Отец погибшего в лифте мальчика: виновные должны понести строгое наказание
3:33
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Отец погибшего в лифте мальчика: виновные должны понести строгое наказание

7:38
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"Личное дело": суд оставил ребенка с матерью, но отец не отдает мальчика

Президент, но бывшая. БПБК решило проверить
0:28
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Президент, но бывшая. БПБК решило проверить "кладбищенский скандал" с Вике-Фрейбергой

Проблемы жителей хозяйских домов
3:35
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Проблемы жителей хозяйских домов

Сделай фото своего грибного улова и присылай нам!
2:35
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Сделай фото своего грибного улова и присылай нам!

Общее фото на фоне Памятника свободы
0:46
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Общее фото на фоне Памятника свободы

Lattelecom начал торговать электроэнергией для жителей
0:40
2249

Lattelecom начал торговать электроэнергией для жителей

Драматические фото: в Средиземном море перевернулась лодка с мигрантами
1:22
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Драматические фото: в Средиземном море перевернулась лодка с мигрантами

Минфин представил план налоговой реформы: что готовят для жителей и бизнеса?
0:50
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Минфин представил план налоговой реформы: что готовят для жителей и бизнеса?

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