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Поиски мальчика: жителей призывают распространять фото Ивана и проверить записи видеорегистраторов
Video: TV Kurzeme
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05. jūlijs 2017 11:52
3:40
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Шоу "Голос" - "секретное" выступление Ивана Урганта
0:25
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Родственники жертв катастрофы "Боинга" призывают власти России к ответу
2:30
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LTV7: дело мальчика с неверным диагнозом взяла на контроль Инспекция здравоохранения
3:33
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Отец погибшего в лифте мальчика: виновные должны понести строгое наказание
7:38
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"Личное дело": суд оставил ребенка с матерью, но отец не отдает мальчика
0:28
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Президент, но бывшая. БПБК решило проверить "кладбищенский скандал" с Вике-Фрейбергой
3:35
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Проблемы жителей хозяйских домов
2:35
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Сделай фото своего грибного улова и присылай нам!
0:46
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Общее фото на фоне Памятника свободы
0:40
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Lattelecom начал торговать электроэнергией для жителей
1:22
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Драматические фото: в Средиземном море перевернулась лодка с мигрантами
0:50
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Минфин представил план налоговой реформы: что готовят для жителей и бизнеса?
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