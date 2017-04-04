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Политолог: США не будут защищать Латвию вечно
www.DELFI.lv
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04. aprīlis 2017 09:25
На Латвию движется холод из Арктики: февраль и март будут по-зимнему суровыми
0:43
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На Латвию движется холод из Арктики: февраль и март будут по-зимнему суровыми

Глава МИД Канады: мы будем защищать каждый квадратный сантиметр Латвии
0:36
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Глава МИД Канады: мы будем защищать каждый квадратный сантиметр Латвии

Бизнесмены: в Латвию необходимо завозить гастарбайтеров
0:42
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Бизнесмены: в Латвию необходимо завозить гастарбайтеров

На Латвию надвигается мощный грозовой фронт
0:27
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На Латвию надвигается мощный грозовой фронт

Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
0:48
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Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода

На выходных Латвию ждут сильный ветер и дождь
0:36
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На выходных Латвию ждут сильный ветер и дождь

Синоптик уточнил, когда в Латвию вернутся дожди и ветер
0:35
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Синоптик уточнил, когда в Латвию вернутся дожди и ветер

На неделе Латвию ожидают ветреные и пасмурные дни
0:29
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На неделе Латвию ожидают ветреные и пасмурные дни

Из Греции в Латвию переселено еще 23 сирийца
0:28
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Из Греции в Латвию переселено еще 23 сирийца

В Латвию придет нетипично теплая погода
0:36
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В Латвию придет нетипично теплая погода

Через Латвию хотели провезти 300 кг гашиша
1:45
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Через Латвию хотели провезти 300 кг гашиша

Латвию накрыло снегом, днем возможен сильный снегопад
0:33
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Латвию накрыло снегом, днем возможен сильный снегопад

На этой неделе в Латвию вернется осень
0:32
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На этой неделе в Латвию вернется осень

Ходорковский: Путин использует Латвию, чтобы сохранить власть
0:30
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Ходорковский: Путин использует Латвию, чтобы сохранить власть

Территориальная реформа: Латвию решили разбить на 16 округов
0:32
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Территориальная реформа: Латвию решили разбить на 16 округов

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