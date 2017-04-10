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Польша обнародовала новые данные о крушении Ту-154 под Смоленском
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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10. aprīlis 2017 15:32
Эстония обнародовала протокол осмотра места похищения Кохвера
3:12
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Эстония обнародовала протокол осмотра места похищения Кохвера

ВИДЕО: при крушении парома погибло не менее 68 человек
1:30
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ВИДЕО: при крушении парома погибло не менее 68 человек

Польша отказалась возобновлять приграничный режим с Россией
0:37
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Польша отказалась возобновлять приграничный режим с Россией

Польша заявила о серьезных проблемах с российским газом
1:06
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Польша заявила о серьезных проблемах с российским газом

Новые латвийцы
4:37
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Новые латвийцы

Канада и Польша, возможно, направят в Латвию бронемашины и танки
0:35
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Канада и Польша, возможно, направят в Латвию бронемашины и танки

На Даугаве стремительно повышается уровень воды; затоплены новые территории
0:35
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На Даугаве стремительно повышается уровень воды; затоплены новые территории

Кучинскис приказал пересмотреть новые налоги для автовладельцев
0:40
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Кучинскис приказал пересмотреть новые налоги для автовладельцев

LTV7: сайт объявлений ss.lv незаконно требует личные данные пользователей
7:00
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LTV7: сайт объявлений ss.lv незаконно требует личные данные пользователей

Париж: в деле о терактах появились новые факты и подозреваемые
1:46
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Париж: в деле о терактах появились новые факты и подозреваемые

Новые подробности теракта на рынке в Берлине: теперь разыскивают тунисца
0:45
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Новые подробности теракта на рынке в Берлине: теперь разыскивают тунисца

Рижане получили новые квартиры
0:27
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Рижане получили новые квартиры

Сейм потребует от министра финансов объяснить, почему новые кассовые аппараты обойдутся бизнесу в 70 млн. евро
0:22
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Сейм потребует от министра финансов объяснить, почему новые кассовые аппараты обойдутся бизнесу в 70 млн. евро

Ушаков: рижанам все равно, кто работает мэром - главное результат (ВИДЕО)
10:33
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Ушаков: рижанам все равно, кто работает мэром - главное результат (ВИДЕО)

2016 – год космических открытий
4:43

2016 – год космических открытий

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