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После трагического пожара в Лондоне ГПСС проведет проверки домов по всей Латвии
Reuters/Scanpix
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29. jūnijs 2017 12:48
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