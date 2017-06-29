Ziņas Raidījumi Aculiecinieks Populārākais RUS
Info
Share
После трагического пожара в Лондоне ГПСС проведет проверки домов по всей Латвии
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
376
29. jūnijs 2017 12:48
0:35
676

"Единая Россия" проведет агитационную кампанию в Латвии

Латвии вспышка вируса Эбола не грозит; проверки в аэропорту не будет
3:16
533

Латвии вспышка вируса Эбола не грозит; проверки в аэропорту не будет

Число жертв пожара в Баку достигло 16 человек
1:00
47

Число жертв пожара в Баку достигло 16 человек

Проблемы жителей хозяйских домов
3:35
27

Проблемы жителей хозяйских домов

Дочь президента Korean Air проведет год в тюрьме за хамство в самолете
1:38
1300

Дочь президента Korean Air проведет год в тюрьме за хамство в самолете

Торнадо над Оклахомой: разрушены десятки домов, угроза наводнения
0:54
1734

Торнадо над Оклахомой: разрушены десятки домов, угроза наводнения

В большинстве самоуправлений Латвии местная власть после выборов не сменится
0:40
179

В большинстве самоуправлений Латвии местная власть после выборов не сменится

Ограбление века в Лондоне: из депозитария пропали ценности на 235 млн евро
1:40
7992

Ограбление века в Лондоне: из депозитария пропали ценности на 235 млн евро

В Лондоне открытым пламенем горит жилая высотка, есть жертвы
1:11
6571

В Лондоне открытым пламенем горит жилая высотка, есть жертвы

LTV7: в Риге опасны для жизни 27 многоквартирных домов
4:57
2756

LTV7: в Риге опасны для жизни 27 многоквартирных домов

Разрушения в Лондоне
1:40
39

Разрушения в Лондоне

Шведский наемник батальона
1:11
6963

Шведский наемник батальона "Азов": война с Россией — дело всей Европы

9 мая в Латвии
6:11
6031

9 мая в Латвии

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:37
2180

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание

Рижане получили новые квартиры
0:27
63

Рижане получили новые квартиры

Ziņas Raidījumi Aculiecinieks Populārākais RUS