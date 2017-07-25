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Премьер: дискуссии по налоговой реформе еще будут, но она будет принята
LETA/DELFI
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25. jūlijs 2017 09:46
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Музыка для налоговой инспекции
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Праздник Риги: будут существенные ограничения движения; набережную закроют уже в пятницу
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RUS