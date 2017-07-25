Ziņas Raidījumi Aculiecinieks Populārākais RUS
Info
Share
Премьер: дискуссии по налоговой реформе еще будут, но она будет принята
LETA/DELFI
79
25. jūlijs 2017 09:46
Минфин представил план налоговой реформы: что готовят для жителей и бизнеса?
0:50
4256

Минфин представил план налоговой реформы: что готовят для жителей и бизнеса?

Музыка для налоговой инспекции
1:52
57

Музыка для налоговой инспекции

Премьер-министр Украины Яценюк объявил о своей отставке
2:08
1904

Премьер-министр Украины Яценюк объявил о своей отставке

Тереза Мэй официально стала премьер-министром Британии
1:31
569

Тереза Мэй официально стала премьер-министром Британии

Премьер-министр рассказал о будущем налога с микропредприятий
0:38
1174

Премьер-министр рассказал о будущем налога с микропредприятий

Премьер-министр: экономика Латвии сильно зависима от фондов ЕС
0:30
458

Премьер-министр: экономика Латвии сильно зависима от фондов ЕС

Премьер Исландии подал в отставку из-за
1:28
681

Премьер Исландии подал в отставку из-за "панамских документов"

Ушаков: рижанам все равно, кто работает мэром - главное результат (ВИДЕО)
10:33
6128

Ушаков: рижанам все равно, кто работает мэром - главное результат (ВИДЕО)

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
919

Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

Политолог: США не будут защищать Латвию вечно
0:30
857

Политолог: США не будут защищать Латвию вечно

LTV7: цены на молоко больше расти не будут
3:36
365

LTV7: цены на молоко больше расти не будут

Ушаков: выборы в Рижскую думу будут лотереей
0:44
3080

Ушаков: выборы в Рижскую думу будут лотереей

LTV7: Американские военные в Латвии будут ненаказуемыми?
3:43
3513

LTV7: Американские военные в Латвии будут ненаказуемыми?

Ушаков: следующим летом на улицах Риги снова будут пробки из-за ремонта
0:36
887

Ушаков: следующим летом на улицах Риги снова будут пробки из-за ремонта

Праздник Риги: будут существенные ограничения движения; набережную закроют уже в пятницу
1:47
2185

Праздник Риги: будут существенные ограничения движения; набережную закроют уже в пятницу

Ziņas Raidījumi Aculiecinieks Populārākais RUS