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Премьер согласен провести Вселатвийскую чековую лотерею
LETA/DELFI
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06. septembris 2017 12:54
Житель США выиграл в лотерею 1,5 миллиарда долларов
1:12
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Житель США выиграл в лотерею 1,5 миллиарда долларов

Премьер-министр Украины Яценюк объявил о своей отставке
2:08
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Премьер-министр Украины Яценюк объявил о своей отставке

Тереза Мэй официально стала премьер-министром Британии
1:31
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Тереза Мэй официально стала премьер-министром Британии

Премьер-министр рассказал о будущем налога с микропредприятий
0:38
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Премьер-министр рассказал о будущем налога с микропредприятий

Премьер-министр: экономика Латвии сильно зависима от фондов ЕС
0:30
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Премьер-министр: экономика Латвии сильно зависима от фондов ЕС

Премьер Исландии подал в отставку из-за
1:28
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Премьер Исландии подал в отставку из-за "панамских документов"

Премьер: дискуссии по налоговой реформе еще будут, но она будет принята
0:47
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Премьер: дискуссии по налоговой реформе еще будут, но она будет принята

Международный детский турнир по хоккею
2:12
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Международный детский турнир по хоккею

Ушаков: рижанам все равно, кто работает мэром - главное результат (ВИДЕО)
10:33
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Ушаков: рижанам все равно, кто работает мэром - главное результат (ВИДЕО)

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