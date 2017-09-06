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Премьер согласен провести Вселатвийскую чековую лотерею
LETA/DELFI
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06. septembris 2017 12:54
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Житель США выиграл в лотерею 1,5 миллиарда долларов
2:08
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Премьер-министр Украины Яценюк объявил о своей отставке
1:31
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Тереза Мэй официально стала премьер-министром Британии
0:38
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Премьер-министр рассказал о будущем налога с микропредприятий
0:30
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Премьер-министр: экономика Латвии сильно зависима от фондов ЕС
1:28
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Премьер Исландии подал в отставку из-за "панамских документов"
0:47
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Премьер: дискуссии по налоговой реформе еще будут, но она будет принята
2:12
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Международный детский турнир по хоккею
10:33
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Ушаков: рижанам все равно, кто работает мэром - главное результат (ВИДЕО)
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