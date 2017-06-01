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Президент Эстонии заявила, что "фашистов" в страну привозят по заказу Кремля
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01. jūnijs 2017 10:40
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Керсти Кальюлайд — первая в истории Эстонии женщина-президент
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Бутики, спа и чаевые. Экс-президент Эстонии Ильвес оказался в центре скандала
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Президент Эстонии о Латвии: это история успеха, аналог которой за последние 25 лет трудно найти
12:07
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Как выглядит древний подводный город в Эстонии
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По примеру Латвии в Эстонии прошло факельное шествие
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Правительство Латвии поддержало прибытие в страну 776 беженцев
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Польша заявила о серьезных проблемах с российским газом
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Президент на дне Лачплесиса
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В Эстонии в аварию попал автобус Рига — Санкт-Петербург
0:33
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Клинтон заявила о поддержке НАТО в борьбе с "российской угрозой"
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На юго-восток Латвии идет сильный снегопад: к вечеру он накроет почти всю страну
0:39
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Президент США назвал Россию частью мировых проблем
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Правительство Узбекистана: президент Каримов в критическом состоянии
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Президент: в этом году правительству предстоит принять ряд тяжелых решений
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Президент: антинатовский плакат в Даугавпилсе — разовый случай и выражение мнения
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