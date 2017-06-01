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Президент Эстонии заявила, что "фашистов" в страну привозят по заказу Кремля
www.delfi.ee
www.DELFI.lv
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01. jūnijs 2017 10:40
Керсти Кальюлайд — первая в истории Эстонии женщина-президент
0:32
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Керсти Кальюлайд — первая в истории Эстонии женщина-президент

Бутики, спа и чаевые. Экс-президент Эстонии Ильвес оказался в центре скандала
0:34
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Бутики, спа и чаевые. Экс-президент Эстонии Ильвес оказался в центре скандала

Президент Эстонии о Латвии: это история успеха, аналог которой за последние 25 лет трудно найти
0:38
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Президент Эстонии о Латвии: это история успеха, аналог которой за последние 25 лет трудно найти

Как выглядит древний подводный город в Эстонии
12:07
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Как выглядит древний подводный город в Эстонии

По примеру Латвии в Эстонии прошло факельное шествие
1:49
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По примеру Латвии в Эстонии прошло факельное шествие

Правительство Латвии поддержало прибытие в страну 776 беженцев
3:14
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Правительство Латвии поддержало прибытие в страну 776 беженцев

Польша заявила о серьезных проблемах с российским газом
1:06
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Польша заявила о серьезных проблемах с российским газом

Президент на дне Лачплесиса
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Президент на дне Лачплесиса

В Эстонии в аварию попал автобус Рига — Санкт-Петербург
0:58
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В Эстонии в аварию попал автобус Рига — Санкт-Петербург

Клинтон заявила о поддержке НАТО в борьбе с
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Клинтон заявила о поддержке НАТО в борьбе с "российской угрозой"

На юго-восток Латвии идет сильный снегопад: к вечеру он накроет почти всю страну
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На юго-восток Латвии идет сильный снегопад: к вечеру он накроет почти всю страну

Президент США назвал Россию частью мировых проблем
0:39
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Президент США назвал Россию частью мировых проблем

Правительство Узбекистана: президент Каримов в критическом состоянии
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Правительство Узбекистана: президент Каримов в критическом состоянии

Президент: в этом году правительству предстоит принять ряд тяжелых решений
0:33
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Президент: в этом году правительству предстоит принять ряд тяжелых решений

Президент: антинатовский плакат в Даугавпилсе — разовый случай и выражение мнения
0:27
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Президент: антинатовский плакат в Даугавпилсе — разовый случай и выражение мнения

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