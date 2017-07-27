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Президент готов распустить Сейм, если его решения будут угрожать безопасности и суверенитету Латвии
LETA/Saeimas kanceleja/DELFI
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27. jūlijs 2017 11:18
5000 евро за ВНЖ: Сейм Латвии принял поправки к закону об иммиграции
0:29
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5000 евро за ВНЖ: Сейм Латвии принял поправки к закону об иммиграции

Сейм согласился с тем, что военных США за преступления в Латвии должны судить американские власти
0:50
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Сейм согласился с тем, что военных США за преступления в Латвии должны судить американские власти

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

Президент Латвии: возможно, латышами стоит записывать не только потомственных латышей
0:34
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Президент Латвии: возможно, латышами стоит записывать не только потомственных латышей

LTV7: Американские военные в Латвии будут ненаказуемыми?
3:43
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LTV7: Американские военные в Латвии будут ненаказуемыми?

Оппозиция Сейма потребовала уволить министров Рейзниеце-Озолу и Рейрса: их решения вредят Латвии
0:33
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Оппозиция Сейма потребовала уволить министров Рейзниеце-Озолу и Рейрса: их решения вредят Латвии

Президент Эстонии о Латвии: это история успеха, аналог которой за последние 25 лет трудно найти
0:38
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Президент Эстонии о Латвии: это история успеха, аналог которой за последние 25 лет трудно найти

Минобороны: солдаты НАТО не будут разгуливать по Латвии с заряженным оружием
0:40
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Минобороны: солдаты НАТО не будут разгуливать по Латвии с заряженным оружием

Сейм утвердил Калниньша командующим НВС
0:39
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Сейм утвердил Калниньша командующим НВС

Сейм отказался увольнять министра образования Шадурскиса
0:40
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Сейм отказался увольнять министра образования Шадурскиса

Сейм одобрил запрет на использование в цирке диких животных
0:30
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Сейм одобрил запрет на использование в цирке диких животных

Отвергнув налоговую реформу, Сейм выразит недоверие правительству
0:48
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Отвергнув налоговую реформу, Сейм выразит недоверие правительству

Сейм в окончательном чтении утвердил поправки о
0:33
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Сейм в окончательном чтении утвердил поправки о "нелояльных педагогах"

Российские ВВС уничтожили пять позиций ИГ, Иран готов к наземной операции
1:28
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Российские ВВС уничтожили пять позиций ИГ, Иран готов к наземной операции

Президент на дне Лачплесиса
1:08
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Президент на дне Лачплесиса

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