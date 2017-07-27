Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS
DELFI
DELFI TV
RUS
Info
Share
Президент готов распустить Сейм, если его решения будут угрожать безопасности и суверенитету Латвии
LETA/Saeimas kanceleja/DELFI
2094
27. jūlijs 2017 11:18
0:29
6310
5000 евро за ВНЖ: Сейм Латвии принял поправки к закону об иммиграции
0:50
1038
Сейм согласился с тем, что военных США за преступления в Латвии должны судить американские власти
0:39
919
Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
0:34
1271
Президент Латвии: возможно, латышами стоит записывать не только потомственных латышей
3:43
3513
LTV7: Американские военные в Латвии будут ненаказуемыми?
0:33
6048
Оппозиция Сейма потребовала уволить министров Рейзниеце-Озолу и Рейрса: их решения вредят Латвии
0:38
3769
Президент Эстонии о Латвии: это история успеха, аналог которой за последние 25 лет трудно найти
0:40
1055
Минобороны: солдаты НАТО не будут разгуливать по Латвии с заряженным оружием
0:39
621
Сейм утвердил Калниньша командующим НВС
0:40
1507
Сейм отказался увольнять министра образования Шадурскиса
0:30
662
Сейм одобрил запрет на использование в цирке диких животных
0:48
543
Отвергнув налоговую реформу, Сейм выразит недоверие правительству
0:33
3649
Сейм в окончательном чтении утвердил поправки о "нелояльных педагогах"
1:28
6656
Российские ВВС уничтожили пять позиций ИГ, Иран готов к наземной операции
1:08
10
Президент на дне Лачплесиса
Copyright ©
2017
AS DELFI. All rights reserved.
AS
DELFI
Dēļu ielā 4C
,
Rīga
,
LV-1004
.
Tālrunis:
67784050
, e-pasts:
redakcija@delfi.lv
Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS