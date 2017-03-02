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Президент, но бывшая. БПБК решило проверить "кладбищенский скандал" с Вике-Фрейбергой
LETA/DELFI
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02. marts 2017 11:46
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Вике-Фрейберга вновь может стать президентом Латвии
3:30
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Паулс прокомментировал скандал вокруг "Долгой дороги в дюнах"
0:41
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Вике-Фрейберга прокомментировала свой поступок с элитным местом на кладбище
0:33
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Вике-Фрейберга о Путине и Трампе: "Теперь в джунглях встретятся две гориллы"
0:36
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Скандал вокруг операции без очереди: Глава Минздрава Белевич подал в отставку
0:48
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Скандал с задержанием миллионера, бизнесменов и мэра Юрмалы: названы денежные суммы
1:13
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Скандал в бундеслиге: судья удалил тренера "Байера" и сам ушел с поля
0:32
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Суд обязал БПБК выплатить Стрике более 13 000 евро за понижение в должности
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Президент Латвии: возможно, латышами стоит записывать не только потомственных латышей
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