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Президент, но бывшая. БПБК решило проверить "кладбищенский скандал" с Вике-Фрейбергой
LETA/DELFI
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02. marts 2017 11:46
Вике-Фрейберга вновь может стать президентом Латвии
1:48
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Вике-Фрейберга вновь может стать президентом Латвии

Паулс прокомментировал скандал вокруг
3:30
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Паулс прокомментировал скандал вокруг "Долгой дороги в дюнах"

Вике-Фрейберга прокомментировала свой поступок с элитным местом на кладбище
0:41
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Вике-Фрейберга прокомментировала свой поступок с элитным местом на кладбище

Вике-Фрейберга о Путине и Трампе:
0:33
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Вике-Фрейберга о Путине и Трампе: "Теперь в джунглях встретятся две гориллы"

Скандал вокруг операции без очереди: Глава Минздрава Белевич подал в отставку
0:36
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Скандал вокруг операции без очереди: Глава Минздрава Белевич подал в отставку

Скандал с задержанием миллионера, бизнесменов и мэра Юрмалы: названы денежные суммы
0:48
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Скандал с задержанием миллионера, бизнесменов и мэра Юрмалы: названы денежные суммы

Скандал в бундеслиге: судья удалил тренера
1:13
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Скандал в бундеслиге: судья удалил тренера "Байера" и сам ушел с поля

Суд обязал БПБК выплатить Стрике более 13 000 евро за понижение в должности
0:32
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Суд обязал БПБК выплатить Стрике более 13 000 евро за понижение в должности

Президент на дне Лачплесиса
1:08
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Президент на дне Лачплесиса

Правительство Узбекистана: президент Каримов в критическом состоянии
1:20
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Правительство Узбекистана: президент Каримов в критическом состоянии

Президент США назвал Россию частью мировых проблем
0:39
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Президент США назвал Россию частью мировых проблем

Керсти Кальюлайд — первая в истории Эстонии женщина-президент
0:32
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Керсти Кальюлайд — первая в истории Эстонии женщина-президент

Президент России опоздал на встречу с папой римским на час
1:21
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Президент России опоздал на встречу с папой римским на час

Президент: антинатовский плакат в Даугавпилсе — разовый случай и выражение мнения
0:27
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Президент: антинатовский плакат в Даугавпилсе — разовый случай и выражение мнения

Президент Латвии: возможно, латышами стоит записывать не только потомственных латышей
0:34
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Президент Латвии: возможно, латышами стоит записывать не только потомственных латышей

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