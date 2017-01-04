Ziņas Raidījumi Aculiecinieks Populārākais RUS
Info
Share
Президент: в этом году правительству предстоит принять ряд тяжелых решений
LETA/DELFI
4998
04. janvāris 2017 15:29
Президент на дне Лачплесиса
1:08
10

Президент на дне Лачплесиса

Правительство Узбекистана: президент Каримов в критическом состоянии
1:20
21

Правительство Узбекистана: президент Каримов в критическом состоянии

Президент США назвал Россию частью мировых проблем
0:39
1018

Президент США назвал Россию частью мировых проблем

Керсти Кальюлайд — первая в истории Эстонии женщина-президент
0:32
2368

Керсти Кальюлайд — первая в истории Эстонии женщина-президент

ВИДЕО: что в Латвии делают танки армии США?
2:37
14051

ВИДЕО: что в Латвии делают танки армии США?

Президент: антинатовский плакат в Даугавпилсе — разовый случай и выражение мнения
0:27
3001

Президент: антинатовский плакат в Даугавпилсе — разовый случай и выражение мнения

Журнал: в деле о незаконном финансировании партий фигурирует экс-президент Андрис Берзиньш
0:45
1522

Журнал: в деле о незаконном финансировании партий фигурирует экс-президент Андрис Берзиньш

Президент Латвии: возможно, латышами стоит записывать не только потомственных латышей
0:34
1195

Президент Латвии: возможно, латышами стоит записывать не только потомственных латышей

Президент России опоздал на встречу с папой римским на час
1:21
1437

Президент России опоздал на встречу с папой римским на час

Интервью у невест 2
1:07
39

Интервью у невест 2

«Лига звука» в Риге
2:09
83

«Лига звука» в Риге

Звезды, которых мы потеряли в 2016-м
4:25

Звезды, которых мы потеряли в 2016-м

Фестиваль Шансона 2011 в Юрмале
0:29
21

Фестиваль Шансона 2011 в Юрмале

Подъем
0:54
86

Подъем

Шансон в Юрмале 21 августа 2010 года
0:25
78

Шансон в Юрмале 21 августа 2010 года

Ziņas Raidījumi Aculiecinieks Populārākais RUS