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Президент: в этом году правительству предстоит принять ряд тяжелых решений
LETA/DELFI
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04. janvāris 2017 15:29
1:08
10
Президент на дне Лачплесиса
1:20
21
Правительство Узбекистана: президент Каримов в критическом состоянии
0:39
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Президент США назвал Россию частью мировых проблем
0:32
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Керсти Кальюлайд — первая в истории Эстонии женщина-президент
2:37
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ВИДЕО: что в Латвии делают танки армии США?
0:27
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Президент: антинатовский плакат в Даугавпилсе — разовый случай и выражение мнения
0:45
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Журнал: в деле о незаконном финансировании партий фигурирует экс-президент Андрис Берзиньш
0:34
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Президент Латвии: возможно, латышами стоит записывать не только потомственных латышей
1:21
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Президент России опоздал на встречу с папой римским на час
1:07
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Интервью у невест 2
2:09
83
«Лига звука» в Риге
4:25
Звезды, которых мы потеряли в 2016-м
0:29
21
Фестиваль Шансона 2011 в Юрмале
0:54
86
Подъем
0:25
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Шансон в Юрмале 21 августа 2010 года
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RUS