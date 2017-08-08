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Причина смерти Вани Берладина до сих пор не установлена
Video: TV Kurzeme
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08. augusts 2017 09:23
0:38
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Поиски Вани Берладина: полиция приблизительно определила место, где может находиться ребенок
0:42
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Установлена личность предполагаемого исполнителя теракта в Берлине
2:06
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Установлена личность смертника, взорвавшего бомбу в метро в Петербурге
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Звезды, которых мы потеряли в 2016-м
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