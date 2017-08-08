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Причина смерти Вани Берладина до сих пор не установлена
Video: TV Kurzeme
www.DELFI.lv
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08. augusts 2017 09:23
Поиски Вани Берладина: полиция приблизительно определила место, где может находиться ребенок
0:38
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Поиски Вани Берладина: полиция приблизительно определила место, где может находиться ребенок

Установлена личность предполагаемого исполнителя теракта в Берлине
0:42
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Установлена личность предполагаемого исполнителя теракта в Берлине

Установлена личность смертника, взорвавшего бомбу в метро в Петербурге
2:06
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Установлена личность смертника, взорвавшего бомбу в метро в Петербурге

Названа вероятная причина аварии в московском метро
1:10
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Названа вероятная причина аварии в московском метро

Reuters узнал о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова
0:32
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Reuters узнал о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова

LTV7: латвийские дети сами рассказывают учителям и психологам о
3:22
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LTV7: латвийские дети сами рассказывают учителям и психологам о "группах смерти"

Открылась истинная причина, по которой 8-летняя София не поехала лечиться в Кельн
3:55
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Открылась истинная причина, по которой 8-летняя София не поехала лечиться в Кельн

Звезды, которых мы потеряли в 2016-м
4:25

Звезды, которых мы потеряли в 2016-м

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