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Путин назвал причины обострения на Донбассе
REUTERS
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02. februāris 2017 21:37
22:55
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Контрактник из Киргизии разочарован происходящим в Донбассе
2:18
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Порошенко: выиграть войну на Донбассе силой невозможно
0:44
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У расследовавшего катастрофу MH17 на Донбассе сыщика изъяли документы
3:35
Здесь была школа: дети в Донбассе встречают 1 сентября на развалинах
3:11
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Путин: Россия не претендует на статус супердержавы
4:49
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Путин встретил Рождество в храме в Тверской области
1:24
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Путин встретился с госсекретарем США в Сочи
1:37
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Ципрас и Путин призвали прекратить "санкционную войну"
0:30
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Ходорковский: Путин использует Латвию, чтобы сохранить власть
3:15
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Путин проводит "прямую линию" с россиянами
1:55
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Почему Путин принял решение вывести войска из Сирии?
4:37
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В Москве прошел Парад Победы. Путин поблагодарил ветеранов
0:33
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Путин снял Иванова с должности главы своей администрации
0:52
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Путин и Порошенко встретились за завтраком в Милане
3:13
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Путин порадовался из-за попавших под санкции чиновников
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Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS