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Путин назвал удар США по авиабазе в Сирии агрессией против суверенного государства
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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07. aprīlis 2017 10:33
Почему Путин принял решение вывести войска из Сирии?
1:55
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Почему Путин принял решение вывести войска из Сирии?

Путин назвал причины обострения на Донбассе
2:16
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Путин назвал причины обострения на Донбассе

ВВС Франции нанесли удар по ИГ в Сирии впервые после парижских терактов
0:48
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ВВС Франции нанесли удар по ИГ в Сирии впервые после парижских терактов

Тепловой удар в Ледмане
3:17
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Тепловой удар в Ледмане

Прокуратура: житель Латвии воевал в Сирии за ИГИЛ
0:45
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Прокуратура: житель Латвии воевал в Сирии за ИГИЛ

В Сирии погибли четверо российских военных
0:28
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В Сирии погибли четверо российских военных

Латвийцу, воевавшему в Сирии, грозит пожизненный срок
0:54
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Латвийцу, воевавшему в Сирии, грозит пожизненный срок

Крейсер
2:11
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Крейсер "Адмирал Кузнецов" начал участие в боевых действиях в Сирии

Госдеп США прокомментировал обстрел российского полевого госпиталя в Сирии
0:36
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Госдеп США прокомментировал обстрел российского полевого госпиталя в Сирии

На переговорах по Сирии договорились о прекращении огня в течение недели
1:23
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На переговорах по Сирии договорились о прекращении огня в течение недели

Совет Федерации дал согласие на использование ВВС России в Сирии
0:49
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Совет Федерации дал согласие на использование ВВС России в Сирии

Россия и США срочно обсуждают координацию бомбардировок в Сирии
1:21
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Россия и США срочно обсуждают координацию бомбардировок в Сирии

Россия перебросит на авиабазу Хмеймим в Сирии комплекс С-400
1:17
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Россия перебросит на авиабазу Хмеймим в Сирии комплекс С-400 "Триумф"

Трамп решил полностью закрыть США для беженцев из Сирии
0:45
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Трамп решил полностью закрыть США для беженцев из Сирии

Серия взрывов возле российских военных баз в Сирии: более 120 погибших
1:27
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Серия взрывов возле российских военных баз в Сирии: более 120 погибших

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