Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS
DELFI
DELFI TV
RUS
Info
Share
Путин назвал удар США по авиабазе в Сирии агрессией против суверенного государства
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
3142
07. aprīlis 2017 10:33
1:55
16056
Почему Путин принял решение вывести войска из Сирии?
2:16
4469
Путин назвал причины обострения на Донбассе
0:48
4736
ВВС Франции нанесли удар по ИГ в Сирии впервые после парижских терактов
3:17
7312
Тепловой удар в Ледмане
0:45
2016
Прокуратура: житель Латвии воевал в Сирии за ИГИЛ
0:28
2419
В Сирии погибли четверо российских военных
0:54
6336
Латвийцу, воевавшему в Сирии, грозит пожизненный срок
2:11
2436
Крейсер "Адмирал Кузнецов" начал участие в боевых действиях в Сирии
0:36
937
Госдеп США прокомментировал обстрел российского полевого госпиталя в Сирии
1:23
724
На переговорах по Сирии договорились о прекращении огня в течение недели
0:49
2716
Совет Федерации дал согласие на использование ВВС России в Сирии
1:21
614
Россия и США срочно обсуждают координацию бомбардировок в Сирии
1:17
1955
Россия перебросит на авиабазу Хмеймим в Сирии комплекс С-400 "Триумф"
0:45
645
Трамп решил полностью закрыть США для беженцев из Сирии
1:27
5807
Серия взрывов возле российских военных баз в Сирии: более 120 погибших
Copyright ©
2017
AS DELFI. All rights reserved.
AS
DELFI
Dēļu ielā 4C
,
Rīga
,
LV-1004
.
Tālrunis:
67784050
, e-pasts:
redakcija@delfi.lv
Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS