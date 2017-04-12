Ziņas Raidījumi Aculiecinieks Populārākais RUS
Info
Share
Путин: отношения России и США при Трампе стали хуже
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
983
12. aprīlis 2017 15:05
Вике-Фрейберга о Путине и Трампе:
0:33
16617

Вике-Фрейберга о Путине и Трампе: "Теперь в джунглях встретятся две гориллы"

Путин предупредил о контрмерах и пояснил реакцию России на расширение НАТО
0:32
4696

Путин предупредил о контрмерах и пояснил реакцию России на расширение НАТО

Опрос: что жители Латвии стали бы делать в случае нападения России
0:45
7588

Опрос: что жители Латвии стали бы делать в случае нападения России

Путин назвал причины обострения на Донбассе
2:16
4469

Путин назвал причины обострения на Донбассе

Путин: Россия не претендует на статус супердержавы
3:11
1834

Путин: Россия не претендует на статус супердержавы

Путин встретил Рождество в храме в Тверской области
4:49
1384

Путин встретил Рождество в храме в Тверской области

Путин проводит
3:15
6631

Путин проводит "прямую линию" с россиянами

Путин снял Иванова с должности главы своей администрации
0:33
4682

Путин снял Иванова с должности главы своей администрации

В Москве прошел Парад Победы. Путин поблагодарил ветеранов
4:37
1230

В Москве прошел Парад Победы. Путин поблагодарил ветеранов

Почему Путин принял решение вывести войска из Сирии?
1:55
16056

Почему Путин принял решение вывести войска из Сирии?

Ципрас и Путин призвали прекратить
1:37
2581

Ципрас и Путин призвали прекратить "санкционную войну"

Путин встретился с госсекретарем США в Сочи
1:24
2268

Путин встретился с госсекретарем США в Сочи

Путин и Порошенко встретились за завтраком в Милане
0:52
6407

Путин и Порошенко встретились за завтраком в Милане

Путин обвинил Украину в переходе к
1:43
2940

Путин обвинил Украину в переходе к "практике террора"

Путин порадовался из-за попавших под санкции чиновников
3:13
6665

Путин порадовался из-за попавших под санкции чиновников

Ziņas Raidījumi Aculiecinieks Populārākais RUS