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Путин: отношения России и США при Трампе стали хуже
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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12. aprīlis 2017 15:05
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Вике-Фрейберга о Путине и Трампе: "Теперь в джунглях встретятся две гориллы"
0:32
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Путин предупредил о контрмерах и пояснил реакцию России на расширение НАТО
0:45
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Опрос: что жители Латвии стали бы делать в случае нападения России
2:16
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Путин назвал причины обострения на Донбассе
3:11
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Путин: Россия не претендует на статус супердержавы
4:49
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Путин встретил Рождество в храме в Тверской области
3:15
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Путин проводит "прямую линию" с россиянами
0:33
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Путин снял Иванова с должности главы своей администрации
4:37
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В Москве прошел Парад Победы. Путин поблагодарил ветеранов
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Почему Путин принял решение вывести войска из Сирии?
1:37
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Ципрас и Путин призвали прекратить "санкционную войну"
1:24
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Путин встретился с госсекретарем США в Сочи
0:52
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Путин и Порошенко встретились за завтраком в Милане
1:43
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Путин обвинил Украину в переходе к "практике террора"
3:13
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Путин порадовался из-за попавших под санкции чиновников
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Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS