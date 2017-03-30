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Путин сравнил антикоррупционные протесты с "арабской весной" и Майданом
REUTERS
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30. marts 2017 20:30
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Протесты против Трампа переросли в беспорядки в Орегоне
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Протесты в Брюсселе переросли в беспорядки
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Протесты из Фергюсона распространились на другие города
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Путин назвал причины обострения на Донбассе
3:11
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Путин: Россия не претендует на статус супердержавы
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Ходорковский: Путин использует Латвию, чтобы сохранить власть
4:49
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Путин встретил Рождество в храме в Тверской области
3:15
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Путин проводит "прямую линию" с россиянами
0:33
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Путин снял Иванова с должности главы своей администрации
4:37
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В Москве прошел Парад Победы. Путин поблагодарил ветеранов
1:55
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Почему Путин принял решение вывести войска из Сирии?
1:37
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Ципрас и Путин призвали прекратить "санкционную войну"
1:24
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Путин встретился с госсекретарем США в Сочи
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Путин и Порошенко встретились за завтраком в Милане
1:43
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Путин обвинил Украину в переходе к "практике террора"
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Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS