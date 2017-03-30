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Путин сравнил антикоррупционные протесты с "арабской весной" и Майданом
REUTERS
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30. marts 2017 20:30
Протесты против Трампа переросли в беспорядки в Орегоне
0:36
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Протесты против Трампа переросли в беспорядки в Орегоне

Протесты в Брюсселе переросли в беспорядки
3:36
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Протесты в Брюсселе переросли в беспорядки

Протесты из Фергюсона распространились на другие города
1:35
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Протесты из Фергюсона распространились на другие города

Путин назвал причины обострения на Донбассе
2:16
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Путин назвал причины обострения на Донбассе

Путин: Россия не претендует на статус супердержавы
3:11
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Путин: Россия не претендует на статус супердержавы

Ходорковский: Путин использует Латвию, чтобы сохранить власть
0:30
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Ходорковский: Путин использует Латвию, чтобы сохранить власть

Путин встретил Рождество в храме в Тверской области
4:49
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Путин встретил Рождество в храме в Тверской области

Путин проводит
3:15
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Путин проводит "прямую линию" с россиянами

Путин снял Иванова с должности главы своей администрации
0:33
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Путин снял Иванова с должности главы своей администрации

В Москве прошел Парад Победы. Путин поблагодарил ветеранов
4:37
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В Москве прошел Парад Победы. Путин поблагодарил ветеранов

Почему Путин принял решение вывести войска из Сирии?
1:55
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Почему Путин принял решение вывести войска из Сирии?

Ципрас и Путин призвали прекратить
1:37
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Ципрас и Путин призвали прекратить "санкционную войну"

Путин встретился с госсекретарем США в Сочи
1:24
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Путин встретился с госсекретарем США в Сочи

Путин и Порошенко встретились за завтраком в Милане
0:52
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Путин и Порошенко встретились за завтраком в Милане

Путин обвинил Украину в переходе к
1:43
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Путин обвинил Украину в переходе к "практике террора"

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