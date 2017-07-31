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Путин заявил, что Россия вышлет из страны 755 американских дипломатов
Reuters/Scanpix
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31. jūlijs 2017 08:15
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Ходорковский: Путин использует Латвию, чтобы сохранить власть
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Aculiecinieks
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