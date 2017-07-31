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Путин заявил, что Россия вышлет из страны 755 американских дипломатов
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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31. jūlijs 2017 08:15
Путин: Россия не претендует на статус супердержавы
3:11
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Путин: Россия не претендует на статус супердержавы

Путин: Россия не собирается воевать с НАТО из-за Балтии, это бред
0:30
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Путин: Россия не собирается воевать с НАТО из-за Балтии, это бред

Путин: Россия добавит к своим ядерным силам 40 ракет
0:40
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Путин: Россия добавит к своим ядерным силам 40 ракет

Путин: Россия готова к катастрофическому падению цен на нефть
2:27
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Путин: Россия готова к катастрофическому падению цен на нефть

В Москве прошел Парад Победы. Путин поблагодарил ветеранов
4:37
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В Москве прошел Парад Победы. Путин поблагодарил ветеранов

Путин встретил Рождество в храме в Тверской области
4:49
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Путин встретил Рождество в храме в Тверской области

Путин снял Иванова с должности главы своей администрации
0:33
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Путин снял Иванова с должности главы своей администрации

Почему Путин принял решение вывести войска из Сирии?
1:55
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Почему Путин принял решение вывести войска из Сирии?

Ципрас и Путин призвали прекратить
1:37
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Ципрас и Путин призвали прекратить "санкционную войну"

Путин встретился с госсекретарем США в Сочи
1:24
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Путин встретился с госсекретарем США в Сочи

Путин обвинил Украину в переходе к
1:43
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Путин обвинил Украину в переходе к "практике террора"

Путин проводит
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Путин проводит "прямую линию" с россиянами

Путин порадовался из-за попавших под санкции чиновников
3:13
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Путин порадовался из-за попавших под санкции чиновников

Ходорковский: Путин использует Латвию, чтобы сохранить власть
0:30
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Ходорковский: Путин использует Латвию, чтобы сохранить власть

Путин и Порошенко встретились за завтраком в Милане
0:52
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Путин и Порошенко встретились за завтраком в Милане

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