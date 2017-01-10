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Раскрыта загадка крушения Ту-154, унесшего жизни 92 человек
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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10. janvāris 2017 11:22
Газета сообщила новую версию крушения Ту-154
0:33
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Газета сообщила новую версию крушения Ту-154

ФСБ России: причиной крушения самолета А321 стал теракт, за террористов объявлена награда
2:08
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ФСБ России: причиной крушения самолета А321 стал теракт, за террористов объявлена награда

Leģendārā krievu rokgrupa 'Сплин' viesojas Rīgā; skaņdarbs 'Линия жизни'
3:02
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Leģendārā krievu rokgrupa 'Сплин' viesojas Rīgā; skaņdarbs 'Линия жизни'

LTV7: в Риге опасны для жизни 27 многоквартирных домов
4:57
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LTV7: в Риге опасны для жизни 27 многоквартирных домов

Наш мэр.
3:41
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Наш мэр.

На карнавале в Гаити 18 человек убило током
3:04
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На карнавале в Гаити 18 человек убило током

В Донецке обстреляли детский сад: один человек пострадал
0:59
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В Донецке обстреляли детский сад: один человек пострадал

За сутки армия Украины потеряла 11 человек
1:07
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За сутки армия Украины потеряла 11 человек

В редакции французcкого журнала застрелены 11 человек
1:32
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В редакции французcкого журнала застрелены 11 человек

Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек
1:05
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Взрыв в египетской Гизе: погибли шесть человек

Авария экскурсионного автобуса Турции: погибли 14 человек
1:02
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Авария экскурсионного автобуса Турции: погибли 14 человек

Население Латвии сократилось еще на 4636 человек
0:37
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Население Латвии сократилось еще на 4636 человек

Число жертв пожара в Баку достигло 16 человек
1:00
47

Число жертв пожара в Баку достигло 16 человек

Пилот, отправивший на тот свет 150 человек
2:02
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Пилот, отправивший на тот свет 150 человек

16 человек арестованы в Бельгии во время спецоперации
1:55
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16 человек арестованы в Бельгии во время спецоперации

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