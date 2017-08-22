Ziņas Raidījumi Aculiecinieks Populārākais RUS
Info
Share
Рейзниеце-Озола: предприниматели будут вынуждены повысить зарплаты
Ministru Kabinets; LETA/DELFI
198
22. augusts 2017 09:50
Бондарс: Минфин под руководством Рейзниеце-Озолы убивает бизнес
0:38
1396

Бондарс: Минфин под руководством Рейзниеце-Озолы убивает бизнес

Оппозиция Сейма потребовала уволить министров Рейзниеце-Озолу и Рейрса: их решения вредят Латвии
0:33
6048

Оппозиция Сейма потребовала уволить министров Рейзниеце-Озолу и Рейрса: их решения вредят Латвии

Министр возражает против стремительного роста зарплаты в Латвии
0:30
3695

Министр возражает против стремительного роста зарплаты в Латвии

Трамп отказался от зарплаты в 400 тысяч долларов
0:41
1681

Трамп отказался от зарплаты в 400 тысяч долларов

Коалиция договорилась повысить зарплату главы СГД до 4030 евро
3:52
500

Коалиция договорилась повысить зарплату главы СГД до 4030 евро

Назван размер средней зарплаты в Латвии: в каких сферах наблюдаются рост или падение доходов
0:53
8182

Назван размер средней зарплаты в Латвии: в каких сферах наблюдаются рост или падение доходов

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
919

Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

Политолог: США не будут защищать Латвию вечно
0:30
857

Политолог: США не будут защищать Латвию вечно

LTV7: цены на молоко больше расти не будут
3:36
365

LTV7: цены на молоко больше расти не будут

Ушаков: выборы в Рижскую думу будут лотереей
0:44
3080

Ушаков: выборы в Рижскую думу будут лотереей

LTV7: Американские военные в Латвии будут ненаказуемыми?
3:43
3514

LTV7: Американские военные в Латвии будут ненаказуемыми?

Ушаков: следующим летом на улицах Риги снова будут пробки из-за ремонта
0:36
887

Ушаков: следующим летом на улицах Риги снова будут пробки из-за ремонта

На Латвию движется холод из Арктики: февраль и март будут по-зимнему суровыми
0:43
19354

На Латвию движется холод из Арктики: февраль и март будут по-зимнему суровыми

Всю субботу будут идти снег и дождь, резко похолодает до -5 градусов
0:30
2414

Всю субботу будут идти снег и дождь, резко похолодает до -5 градусов

Минобороны: солдаты НАТО не будут разгуливать по Латвии с заряженным оружием
0:40
1055

Минобороны: солдаты НАТО не будут разгуливать по Латвии с заряженным оружием

Ziņas Raidījumi Aculiecinieks Populārākais RUS