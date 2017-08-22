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Рейзниеце-Озола: предприниматели будут вынуждены повысить зарплаты
Ministru Kabinets; LETA/DELFI
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22. augusts 2017 09:50
0:38
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Бондарс: Минфин под руководством Рейзниеце-Озолы убивает бизнес
0:33
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Оппозиция Сейма потребовала уволить министров Рейзниеце-Озолу и Рейрса: их решения вредят Латвии
0:30
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Министр возражает против стремительного роста зарплаты в Латвии
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Трамп отказался от зарплаты в 400 тысяч долларов
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Коалиция договорилась повысить зарплату главы СГД до 4030 евро
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Назван размер средней зарплаты в Латвии: в каких сферах наблюдаются рост или падение доходов
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
0:30
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Политолог: США не будут защищать Латвию вечно
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LTV7: цены на молоко больше расти не будут
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Ушаков: выборы в Рижскую думу будут лотереей
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На Латвию движется холод из Арктики: февраль и март будут по-зимнему суровыми
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Всю субботу будут идти снег и дождь, резко похолодает до -5 градусов
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Минобороны: солдаты НАТО не будут разгуливать по Латвии с заряженным оружием
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