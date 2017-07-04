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Reuters: Трамп предложит Латвии американский газ, чтобы снизить зависимость из России
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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04. jūlijs 2017 09:21
Трамп поддержал применение пыток
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Трамп поддержал применение пыток

Трамп не уверен в том, что США должны помогать Балтии в случае нападения России
0:50
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Трамп не уверен в том, что США должны помогать Балтии в случае нападения России

Президентом США стал Дональд Трамп
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Президентом США стал Дональд Трамп

Американский аналитик высокого ранга: Третья мировая война может начаться в Латвии
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Американский аналитик высокого ранга: Третья мировая война может начаться в Латвии

Трамп и Клинтон побеждают в голосовании в
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Трамп и Клинтон побеждают в голосовании в "супервторник"

Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии
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Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в Калифорнии

Трамп исключил Россию из списка главных угроз США
0:38
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Трамп исключил Россию из списка главных угроз США

Трамп допустил возможность нанесения превентивного ядерного удара
0:30
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Трамп допустил возможность нанесения превентивного ядерного удара

Трамп отказался от зарплаты в 400 тысяч долларов
0:41
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Трамп отказался от зарплаты в 400 тысяч долларов

Трамп считает Россию проблемой и не раскроет Путину военные планы
0:32
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Трамп считает Россию проблемой и не раскроет Путину военные планы

Трамп: Клинтон забыла уроки прошлого и хочет начать войну с Россией
0:34
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Трамп: Клинтон забыла уроки прошлого и хочет начать войну с Россией

Трамп объявит о выходе США из TТП в первый день своего президентства
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Трамп объявит о выходе США из TТП в первый день своего президентства

На праймериз в Нью-Гэмпшире победили Трамп и Сандерс
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На праймериз в Нью-Гэмпшире победили Трамп и Сандерс

Трамп решил полностью закрыть США для беженцев из Сирии
0:45
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Трамп решил полностью закрыть США для беженцев из Сирии

Трамп внезапно уволил главу ФБР, применив к нему нелестные эпитеты
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Трамп внезапно уволил главу ФБР, применив к нему нелестные эпитеты

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