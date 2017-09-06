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Режиссер новых "Звездных войн" покинул должность
REUTERS
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06. septembris 2017 10:16
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Умер режиссер Уэс Крейвен, создавший Фредди Крюгера
0:32
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СЗК может выдвинуть на должность мэра Юрмалы Труксниса
0:34
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Правительство назначило Илзе Цируле на должность главы СГД
0:39
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Уволенный с поста мэра Юрмалы Трукснис снова занял эту должность
0:40
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Евросоюз раскололся из-за новых санкций против России
0:29
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Европол предупреждает об угрозе новых терактов в Европе
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Aculiecinieks
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