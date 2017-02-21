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Ринкевич: если США замкнутся во внутренней политике, это не пойдет на пользу миру
LETA/DELFI
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21. februāris 2017 11:23
0:39
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Ринкевич опроверг критику Трампа, заявившего, что НАТО — устаревшая организация
2:07
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НАТО готовится к миру
6:08
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Интс Далдерис о своем будущем в политике
0:38
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Меркель предрекла миру новую историческую эпоху
3:32
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LTV7: пациент решил жить вопреки болезни и политике государства
0:47
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Дзинтарс: надо постараться, чтобы неграждане не имели влияния в латвийской политике
0:41
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Фракция Меркель в бундестаге назвала Россию угрозой миру в Европе
0:23
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ВИДЕО: Братание латвийских и российских фанов в Минске
1:04
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Эрдоган пообещал уйти, если будет доказана торговля нефтью с ИГ
4:57
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Шоу "Голос". Севиль Велиева и Людмила Соколова "Если ты слышишь"
0:39
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Если есть рай то наверно он похож на Мальдивы
4:53
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Выставка работ 'Динамо' Рига в торговом центре
0:26
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сосулька великан
4:25
Звезды, которых мы потеряли в 2016-м
4:05
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Tony-Snorks & MagaZero - Сердце камней (VCDRip)
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Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS