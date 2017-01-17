Ziņas Raidījumi Aculiecinieks Populārākais RUS
Info
Share
Ринкевич опроверг критику Трампа, заявившего, что НАТО — устаревшая организация
Reuters/Scanpix; LETA/DELFI
1458
17. janvāris 2017 15:31
Клинтон опередила Трампа на два миллиона голосов
0:43
5456

Клинтон опередила Трампа на два миллиона голосов

Facebook критикуют за
0:40
1116

Facebook критикуют за "помощь" в избрании Трампа

Протесты против Трампа переросли в беспорядки в Орегоне
0:36
2818

Протесты против Трампа переросли в беспорядки в Орегоне

Савченко попросила Трампа ужесточить санкции в отношении России
0:37
1547

Савченко попросила Трампа ужесточить санкции в отношении России

В городах США прошли акции протеста недовольных победой Трампа
0:39
1426

В городах США прошли акции протеста недовольных победой Трампа

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
0:27
3521

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Риекстиньш: Трампа нужно судить по делам, а не по предвыборной кампании
0:44
932

Риекстиньш: Трампа нужно судить по делам, а не по предвыборной кампании

Эксперт: после победы Трампа в странах Балтии начнется неспокойное время
0:33
9242

Эксперт: после победы Трампа в странах Балтии начнется неспокойное время

Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
0:33
3525

Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить

Порошенко опроверг спецстатус Донбасса и не исключил новый майдан
2:36
6355

Порошенко опроверг спецстатус Донбасса и не исключил новый майдан

НАТО готовится к миру
2:07
125

НАТО готовится к миру

Ушаков встретился с военными НАТО
2:18
498

Ушаков встретился с военными НАТО

LTV: Центр НАТО оказался
3:00
800

LTV: Центр НАТО оказался "потёмкинской деревней

НАТО резко увеличит численность сил быстрого реагирования
1:05
427

НАТО резко увеличит численность сил быстрого реагирования

Путин предупредил о контрмерах и пояснил реакцию России на расширение НАТО
0:32
4696

Путин предупредил о контрмерах и пояснил реакцию России на расширение НАТО

Ziņas Raidījumi Aculiecinieks Populārākais RUS