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Ринкевич опроверг критику Трампа, заявившего, что НАТО — устаревшая организация
Reuters/Scanpix; LETA/DELFI
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17. janvāris 2017 15:31
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Клинтон опередила Трампа на два миллиона голосов
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Facebook критикуют за "помощь" в избрании Трампа
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Протесты против Трампа переросли в беспорядки в Орегоне
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Савченко попросила Трампа ужесточить санкции в отношении России
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В городах США прошли акции протеста недовольных победой Трампа
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Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
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Риекстиньш: Трампа нужно судить по делам, а не по предвыборной кампании
0:33
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Эксперт: после победы Трампа в странах Балтии начнется неспокойное время
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Советник Трампа о санкциях: русские готовы есть снег, чтобы выжить
2:36
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Порошенко опроверг спецстатус Донбасса и не исключил новый майдан
2:07
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НАТО готовится к миру
2:18
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Ушаков встретился с военными НАТО
3:00
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LTV: Центр НАТО оказался "потёмкинской деревней
1:05
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НАТО резко увеличит численность сил быстрого реагирования
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Путин предупредил о контрмерах и пояснил реакцию России на расширение НАТО
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Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS