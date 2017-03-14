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Россия отказалась заключить с Латвией договор для содействия доверию
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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14. marts 2017 09:22
Польша отказалась возобновлять приграничный режим с Россией
0:37
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Польша отказалась возобновлять приграничный режим с Россией

Американская корпорация отказалась от советских ракетных двигателей
0:46
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Американская корпорация отказалась от советских ракетных двигателей

Путин, Назарбаев и Лукашенко подписали договор о Евразийском союзе
3:34
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Путин, Назарбаев и Лукашенко подписали договор о Евразийском союзе

Путин: Россия не претендует на статус супердержавы
3:11
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Путин: Россия не претендует на статус супердержавы

0:35
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"Единая Россия" проведет агитационную кампанию в Латвии

Обама: Россия следует принципу 'сильный всегда прав'
5:50
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Обама: Россия следует принципу 'сильный всегда прав'

Франция грозит, что Россия никогда не получит
1:10
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Франция грозит, что Россия никогда не получит "Мистрали"

Вейонис: недопустимо, что Россия более конкурентоспособна, чем Латвия
0:44
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Вейонис: недопустимо, что Россия более конкурентоспособна, чем Латвия

Россия перебросит на авиабазу Хмеймим в Сирии комплекс С-400
1:17
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Россия перебросит на авиабазу Хмеймим в Сирии комплекс С-400 "Триумф"

Путин: Россия добавит к своим ядерным силам 40 ракет
0:40
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Путин: Россия добавит к своим ядерным силам 40 ракет

Путин: Россия готова к катастрофическому падению цен на нефть
2:27
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Путин: Россия готова к катастрофическому падению цен на нефть

Межвиетс: Россия снова использует 16 марта и 9 мая для дискредитации Латвии
0:59
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Межвиетс: Россия снова использует 16 марта и 9 мая для дискредитации Латвии

Россия: сообщения НАТО о войсках РФ на Украине -
1:18
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Россия: сообщения НАТО о войсках РФ на Украине - "фальшивка"

Путин: Россия не собирается воевать с НАТО из-за Балтии, это бред
0:30
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Путин: Россия не собирается воевать с НАТО из-за Балтии, это бред

Лавров: Россия не бросает Донбасс и не отдает Курилы
0:37
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Лавров: Россия не бросает Донбасс и не отдает Курилы

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