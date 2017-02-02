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Руководство НАТО отложило переговоры с Украиной по ПРО, опасаясь реакции Москвы
Reuters/Scanpix
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02. februāris 2017 10:01
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НАТО готовится к миру
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Россия: сообщения НАТО о войсках РФ на Украине - "фальшивка"
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Разместить войска в Восточной Европе согласились 16 членов НАТО
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