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Савченко предложила "сдать" Крым ради возвращения Донбасса
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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18. janvāris 2017 09:54
Савченко попросила Трампа ужесточить санкции в отношении России
0:37
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Савченко попросила Трампа ужесточить санкции в отношении России

Российский суд признал украинскую летчицу Савченко виновной
1:20
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Российский суд признал украинскую летчицу Савченко виновной

Надежду Савченко приговорили к 22 годам заключения
2:21
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Надежду Савченко приговорили к 22 годам заключения

Савченко прилетела в Москву поддержать украинских националистов
0:33
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Савченко прилетела в Москву поддержать украинских националистов

ВР признала отдельные районы Донбасса оккупированной территорией
2:37
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ВР признала отдельные районы Донбасса оккупированной территорией

Киев: 32 российских танка въехали на территорию Донбасса
0:41
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Киев: 32 российских танка въехали на территорию Донбасса

Украинская летчица Савченко выступила с последним словом в российском суде
14:37
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Украинская летчица Савченко выступила с последним словом в российском суде

Сестра Савченко спряталась в консульстве Украины в Ростове-на-Дону
1:13
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Сестра Савченко спряталась в консульстве Украины в Ростове-на-Дону

Россия и Украина совершили обмен: Москва передала Савченко, Киев — двух россиян
0:35
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Россия и Украина совершили обмен: Москва передала Савченко, Киев — двух россиян

Порошенко опроверг спецстатус Донбасса и не исключил новый майдан
2:36
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Порошенко опроверг спецстатус Донбасса и не исключил новый майдан

Как отправить письмо в Крым, или Замкнутый круг
3:46
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Как отправить письмо в Крым, или Замкнутый круг

Прокуратура предъявила обвинение лицу, организовавшему поездки в Крым
0:34
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Прокуратура предъявила обвинение лицу, организовавшему поездки в Крым

Ле Пен пообещала признать Крым частью России
0:50
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Ле Пен пообещала признать Крым частью России

Украина обвинила Россию в подготовке операции по захвату
0:38
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Украина обвинила Россию в подготовке операции по захвату "коридора в Крым"

Первый день Савченко в Раде: сняла свой портрет, вспомнила погибших и спела гимн
2:29
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Первый день Савченко в Раде: сняла свой портрет, вспомнила погибших и спела гимн

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