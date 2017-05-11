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Сейм одобрил запрет на использование в цирке диких животных
www.DELFI.lv
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11. maijs 2017 14:56
Найдена свалка костей крупных животных
2:55
66

Найдена свалка костей крупных животных

Сейм утвердил Калниньша командующим НВС
0:39
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Сейм утвердил Калниньша командующим НВС

LTV7: запрет на продажу энергетиков детям может грозить Латвии судебными исками?
3:15
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LTV7: запрет на продажу энергетиков детям может грозить Латвии судебными исками?

Сейм отказался увольнять министра образования Шадурскиса
0:40
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Сейм отказался увольнять министра образования Шадурскиса

Совет Федерации дал согласие на использование ВВС России в Сирии
0:49
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Совет Федерации дал согласие на использование ВВС России в Сирии

Сейм в окончательном чтении утвердил поправки о
0:33
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Сейм в окончательном чтении утвердил поправки о "нелояльных педагогах"

5000 евро за ВНЖ: Сейм Латвии принял поправки к закону об иммиграции
0:29
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5000 евро за ВНЖ: Сейм Латвии принял поправки к закону об иммиграции

В Риге ужесточаются правила по учету и регистрации собак: животных нужно предъявлять полиции
0:32
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В Риге ужесточаются правила по учету и регистрации собак: животных нужно предъявлять полиции

Сейм согласился с тем, что военных США за преступления в Латвии должны судить американские власти
0:50
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Сейм согласился с тем, что военных США за преступления в Латвии должны судить американские власти

Сейм потребует от министра финансов объяснить, почему новые кассовые аппараты обойдутся бизнесу в 70 млн. евро
0:22
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Сейм потребует от министра финансов объяснить, почему новые кассовые аппараты обойдутся бизнесу в 70 млн. евро

подходя к Сейму 24 марта 2011
1:32
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подходя к Сейму 24 марта 2011

protests pret SC koalīcijā
5:58
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protests pret SC koalīcijā

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