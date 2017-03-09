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Сейм потребует от министра финансов объяснить, почему новые кассовые аппараты обойдутся бизнесу в 70 млн. евро
Saeimas Kanceleja; DELFI/LETA
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09. marts 2017 15:27
Центр демографии потребует 20 млн. евро на меры по поддержке семей
0:36
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Центр демографии потребует 20 млн. евро на меры по поддержке семей

Сейм отказался увольнять министра образования Шадурскиса
0:40
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Сейм отказался увольнять министра образования Шадурскиса

5000 евро за ВНЖ: Сейм Латвии принял поправки к закону об иммиграции
0:29
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5000 евро за ВНЖ: Сейм Латвии принял поправки к закону об иммиграции

Сейм утвердил Калниньша командующим НВС
0:39
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Сейм утвердил Калниньша командующим НВС

Новые латвийцы
4:37
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Новые латвийцы

Сейм в окончательном чтении утвердил поправки о
0:33
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Сейм в окончательном чтении утвердил поправки о "нелояльных педагогах"

Кучинскис приказал пересмотреть новые налоги для автовладельцев
0:40
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Кучинскис приказал пересмотреть новые налоги для автовладельцев

Почему Путин принял решение вывести войска из Сирии?
1:55
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Почему Путин принял решение вывести войска из Сирии?

Сейм согласился с тем, что военных США за преступления в Латвии должны судить американские власти
0:50
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Сейм согласился с тем, что военных США за преступления в Латвии должны судить американские власти

подходя к Сейму 24 марта 2011
1:32
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подходя к Сейму 24 марта 2011

Париж: в деле о терактах появились новые факты и подозреваемые
1:46
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Париж: в деле о терактах появились новые факты и подозреваемые

Новые подробности теракта на рынке в Берлине: теперь разыскивают тунисца
0:45
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Новые подробности теракта на рынке в Берлине: теперь разыскивают тунисца

LTV7: почему строительных специалистов можно наказать лишь в теории
6:44
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LTV7: почему строительных специалистов можно наказать лишь в теории

LTV7: почему для спасателей так и не построили учебный полигон?
2:45
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LTV7: почему для спасателей так и не построили учебный полигон?

ДБДД пояснила, почему техосмотр раз в два года в Латвии — плохая идея
0:37
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ДБДД пояснила, почему техосмотр раз в два года в Латвии — плохая идея

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