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Сейм потребует от министра финансов объяснить, почему новые кассовые аппараты обойдутся бизнесу в 70 млн. евро
Saeimas Kanceleja; DELFI/LETA
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09. marts 2017 15:27
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Центр демографии потребует 20 млн. евро на меры по поддержке семей
0:40
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Сейм отказался увольнять министра образования Шадурскиса
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5000 евро за ВНЖ: Сейм Латвии принял поправки к закону об иммиграции
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Сейм утвердил Калниньша командующим НВС
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Новые латвийцы
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Сейм в окончательном чтении утвердил поправки о "нелояльных педагогах"
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Кучинскис приказал пересмотреть новые налоги для автовладельцев
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Почему Путин принял решение вывести войска из Сирии?
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Сейм согласился с тем, что военных США за преступления в Латвии должны судить американские власти
1:32
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подходя к Сейму 24 марта 2011
1:46
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Париж: в деле о терактах появились новые факты и подозреваемые
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Новые подробности теракта на рынке в Берлине: теперь разыскивают тунисца
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