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Сейм согласился с тем, что военных США за преступления в Латвии должны судить американские власти
www.DELFI.lv
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16. februāris 2017 13:52
LTV7: Американские военные в Латвии будут ненаказуемыми?
3:43
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LTV7: Американские военные в Латвии будут ненаказуемыми?

5000 евро за ВНЖ: Сейм Латвии принял поправки к закону об иммиграции
0:29
6265

5000 евро за ВНЖ: Сейм Латвии принял поправки к закону об иммиграции

Риекстиньш: Трампа нужно судить по делам, а не по предвыборной кампании
0:44
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Риекстиньш: Трампа нужно судить по делам, а не по предвыборной кампании

Сейм утвердил Калниньша командующим НВС
0:39
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Сейм утвердил Калниньша командующим НВС

Сейм отказался увольнять министра образования Шадурскиса
0:40
1507

Сейм отказался увольнять министра образования Шадурскиса

Российские Су-24
0:20
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Российские Су-24 "бреют" американские корабли во время учений на Балтике

Венгрия стягивает военных к границе с Сербией, чтобы ее закрыть
2:22
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Венгрия стягивает военных к границе с Сербией, чтобы ее закрыть

Серия взрывов возле российских военных баз в Сирии: более 120 погибших
1:27
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Серия взрывов возле российских военных баз в Сирии: более 120 погибших

Сейм в окончательном чтении утвердил поправки о
0:33
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Сейм в окончательном чтении утвердил поправки о "нелояльных педагогах"

подходя к Сейму 24 марта 2011
1:32
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подходя к Сейму 24 марта 2011

Розенвалдс: проблема в том, что русские не представлены во власти
4:58
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Розенвалдс: проблема в том, что русские не представлены во власти

Судраба: я слишком много знаю о тех, кто у власти
2:02
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Судраба: я слишком много знаю о тех, кто у власти

Родственники жертв катастрофы
0:25
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Родственники жертв катастрофы "Боинга" призывают власти России к ответу

protests pret SC koalīcijā
5:58
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protests pret SC koalīcijā

Отец погибшего в лифте мальчика: виновные должны понести строгое наказание
3:33
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Отец погибшего в лифте мальчика: виновные должны понести строгое наказание

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