Ziņas Raidījumi Aculiecinieks Populārākais RUS
Info
Share
Семейные врачи могут прекратить забастовку уже на этой неделе
www.DELFI.lv
1659
06. jūlijs 2017 12:19
На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады
0:54
3680

На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады

На этой неделе в Латвию вернется осень
0:32
2455

На этой неделе в Латвию вернется осень

На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:52
1289

На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода

На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода
0:42
1773

На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода

На этой неделе будет тепло, с дождями и грозами
0:36
1728

На этой неделе будет тепло, с дождями и грозами

На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:45
1951

На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает

На этой неделе в Латвии возможны дожди и мокрый снег
0:50
1177

На этой неделе в Латвии возможны дожди и мокрый снег

Суд запретил забастовку хора национальной оперы
1:56
39

Суд запретил забастовку хора национальной оперы

Ципрас и Путин призвали прекратить
1:37
2581

Ципрас и Путин призвали прекратить "санкционную войну"

Киев предложил прекратить огонь и подписать график для Минских договоренностей
1:30
6404

Киев предложил прекратить огонь и подписать график для Минских договоренностей

Трагическое ДТП под Резекне: врачи решают судьбу пострадавших подростков
2:00
12235

Трагическое ДТП под Резекне: врачи решают судьбу пострадавших подростков

За сообщения в полицию о насилии над детьми врачи просят денег
3:16
2098

За сообщения в полицию о насилии над детьми врачи просят денег

Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:34
10373

Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание

На неделе Латвию ожидают ветреные и пасмурные дни
0:29
1206

На неделе Латвию ожидают ветреные и пасмурные дни

Синоптики: на следующей неделе ожидается резкое потепление
0:37
6799

Синоптики: на следующей неделе ожидается резкое потепление

Ziņas Raidījumi Aculiecinieks Populārākais RUS