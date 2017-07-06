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Семейные врачи могут прекратить забастовку уже на этой неделе
www.DELFI.lv
1659
06. jūlijs 2017 12:19
0:54
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На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады
0:32
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На этой неделе в Латвию вернется осень
0:52
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На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:42
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На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода
0:36
1728
На этой неделе будет тепло, с дождями и грозами
0:45
1951
На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:50
1177
На этой неделе в Латвии возможны дожди и мокрый снег
1:56
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Суд запретил забастовку хора национальной оперы
1:37
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Ципрас и Путин призвали прекратить "санкционную войну"
1:30
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Киев предложил прекратить огонь и подписать график для Минских договоренностей
2:00
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Трагическое ДТП под Резекне: врачи решают судьбу пострадавших подростков
3:16
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За сообщения в полицию о насилии над детьми врачи просят денег
0:34
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Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:29
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На неделе Латвию ожидают ветреные и пасмурные дни
0:37
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Синоптики: на следующей неделе ожидается резкое потепление
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RUS