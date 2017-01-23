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Сенаторы США планируют помешать Трампу отменить санкции против России
Reuters/Scanpix
www.DELFI.lv
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23. janvāris 2017 09:21
Евросоюз продлевает на полгода санкции против России
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Евросоюз продлевает на полгода санкции против России

Источник: Евросоюз готовится продлить персональные санкции против России
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Источник: Евросоюз готовится продлить персональные санкции против России

Постпреды ЕС договорились продлить санкции против России на полгода
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Постпреды ЕС договорились продлить санкции против России на полгода

Савченко попросила Трампа ужесточить санкции в отношении России
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Кучинскис: обязательный соцналог могут отменить
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Первые получившие статус беженцы планируют учиться и работать в Латвии
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Протесты против Трампа переросли в беспорядки в Орегоне

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Голландцы высказались против ассоциации Украины с Евросоюзом

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