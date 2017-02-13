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Шефа Госполиции оштрафовали на 400 евро и на год отстранили от закупок
LETA/DELFI
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13. februāris 2017 16:37
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Рижскую думу оштрафовали по максимуму за русский язык
0:43
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Представитель Госполиции: латвийцы не научились отмечать праздники
1:09
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Победа "Сиризы" в Греции вызвала сильное падение евро
3:02
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Эксперты: Себестоимость iPhone 6 - около 150 евро
0:36
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Не "настучишь" в СГД - штраф от 50000 евро или до 5000 евро
1:02
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Пострадавшие от российских санкций фермеры ЕС получат полмиллиарда евро
0:36
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Центр демографии потребует 20 млн. евро на меры по поддержке семей
0:34
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Дело о корме Dogo: производитель хочет засудить ветеринаров почти на полмиллиона евро
3:52
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Коалиция договорилась повысить зарплату главы СГД до 4030 евро
0:38
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Шефу СГД можно платить и миллион евро в год, считает Кирсонс
1:15
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Cборная России без центра обороны дома проиграла Австрии в отборе Евро-2016
1:22
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Проект оборонного бюджета: перевооружение и 70 млн. евро на Земессардзе
1:26
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Биржевой курс евро впервые в истории превысил 100 рублей
0:39
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Pasažieru vilciens требует еще 10 млн. евро, иначе перевозка пассажиров будет под вопросом
1:40
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Ограбление века в Лондоне: из депозитария пропали ценности на 235 млн евро
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Aculiecinieks
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RUS