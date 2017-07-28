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Сильнейший ураган в четверг парализовал Стамбул
REUTERS
28. jūlijs 2017 15:16
Vētra Vecāķos
6:04
212

Vētra Vecāķos

В четверг возможны грозы и град
0:31
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В четверг возможны грозы и град

Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым

Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег
0:42
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Синоптики: в четверг ожидается порывистый ветер, дождь и снег

0:35
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"Снежные" билеты в Риге будут действовать и в четверг

Синоптики: в четверг ожидается снег, на дорогах возможен гололед
0:33
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Синоптики: в четверг ожидается снег, на дорогах возможен гололед

В четверг и пятницу в любой точке Латвии могут начаться очень сильные ливни с грозой и градом
0:40
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В четверг и пятницу в любой точке Латвии могут начаться очень сильные ливни с грозой и градом

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