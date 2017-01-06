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Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов
www.DELFI.lv
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06. janvāris 2017 11:02
Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:30
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Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями

Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы
0:25
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Синоптики: жара продолжит наступать, к вечеру - дожди и грозы

Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов
0:30
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Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов

На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:45
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На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает

Синоптики предупреждают о ливнях
0:30
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Синоптики предупреждают о ливнях

К вечеру ветер в Риге достигнет силы бури
0:23
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К вечеру ветер в Риге достигнет силы бури

Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
0:32
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Синоптики обещают жаркую погоду до выходных

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

Синоптики: каким будет лето в Риге
0:39
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Синоптики: каким будет лето в Риге

Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым

Синоптики предупреждают о сильном и порывистом ветре
0:31
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Синоптики предупреждают о сильном и порывистом ветре

Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды
0:32
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Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды

Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами
0:30
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Синоптики: в выходные ожидаются ливни с грозами

Синоптики: уже в пятницу возможны грозы и град, затем последуют заморозки
0:34
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Синоптики: уже в пятницу возможны грозы и град, затем последуют заморозки

Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег
0:39
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Синоптики: в выходные будет неплохая погода, потом - холодная осень, возможен мокрый снег

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