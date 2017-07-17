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Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет
www.DELFI.lv
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17. jūlijs 2017 08:52
На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:52
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На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода

Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает
0:39
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Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает

Синоптик: в Латвии резко потеплеет, осень вернется
0:28
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Синоптик: в Латвии резко потеплеет, осень вернется

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание

На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады
0:54
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На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады

На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода
0:42
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На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода

Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:34
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Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание

Синоптики: на следующей неделе ожидается резкое потепление
0:37
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Синоптики: на следующей неделе ожидается резкое потепление

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

На этой неделе в Латвии возможны дожди и мокрый снег
0:50
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На этой неделе в Латвии возможны дожди и мокрый снег

Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
0:46
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Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов

Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять
0:33
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Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять

Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым

В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
0:34
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В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов

На этой неделе ожидаются частые дожди
0:42
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На этой неделе ожидаются частые дожди

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