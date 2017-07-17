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Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет
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57
17. jūlijs 2017 08:52
0:52
1289
На этой неделе заметно потеплеет, но ожидается дождливая погода
0:39
1594
Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает
0:28
4163
Синоптик: в Латвии резко потеплеет, осень вернется
0:37
2180
Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:54
3680
На этой неделе в Латвии ожидаются метель и снегопады
0:42
1774
На этой неделе в Латвии ожидается дождливая погода
0:34
10373
Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:37
6799
Синоптики: на следующей неделе ожидается резкое потепление
0:39
919
Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
0:50
1177
На этой неделе в Латвии возможны дожди и мокрый снег
0:46
2975
Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
0:33
2149
Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять
0:31
738
Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:34
5190
В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
0:42
1244
На этой неделе ожидаются частые дожди
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