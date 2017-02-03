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Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
www.DELFI.lv
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03. februāris 2017 09:47
Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов
0:30
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Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов

Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов
0:51
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Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов

Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:34
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Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание

Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:30
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Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями

На выходных Латвию ждут сильный ветер и дождь
0:36
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На выходных Латвию ждут сильный ветер и дождь

Синоптики: в Латвию пришла оттепель, ожидается сильный ветер и дожди
0:31
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Синоптики: в Латвию пришла оттепель, ожидается сильный ветер и дожди

Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять
0:33
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Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять

На этой неделе в Латвию вернется осень
0:32
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На этой неделе в Латвию вернется осень

На неделе Латвию ожидают ветреные и пасмурные дни
0:29
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На неделе Латвию ожидают ветреные и пасмурные дни

На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:45
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На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает

Синоптики предупреждают о ливнях
0:30
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Синоптики предупреждают о ливнях

Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
0:32
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Синоптики обещают жаркую погоду до выходных

Синоптики: каким будет лето в Риге
0:39
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Синоптики: каким будет лето в Риге

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:31
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым

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