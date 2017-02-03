Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS
DELFI
DELFI TV
RUS
Info
Share
Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
www.DELFI.lv
586
03. februāris 2017 09:47
0:30
846
Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов
0:51
8845
Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов
0:34
10034
Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:30
2076
Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:36
2454
На выходных Латвию ждут сильный ветер и дождь
0:31
488
Синоптики: в Латвию пришла оттепель, ожидается сильный ветер и дожди
0:33
2149
Синоптики: на следующей неделе ожидается оттепель, снег может растаять
0:32
2455
На этой неделе в Латвию вернется осень
0:29
1206
На неделе Латвию ожидают ветреные и пасмурные дни
0:45
1944
На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:30
1774
Синоптики предупреждают о ливнях
0:32
2246
Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
0:39
13491
Синоптики: каким будет лето в Риге
0:39
919
Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
0:31
738
Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
Copyright ©
2017
AS DELFI. All rights reserved.
AS
DELFI
Dēļu ielā 4C
,
Rīga
,
LV-1004
.
Tālrunis:
67784050
, e-pasts:
redakcija@delfi.lv
Ziņas
Raidījumi
Aculiecinieks
Populārākais
RUS