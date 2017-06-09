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Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает
www.DELFI.lv
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09. jūnijs 2017 09:33
Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:37
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Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов

На выходных в Латвии будет лить, затем значительно похолодает
0:31
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На выходных в Латвии будет лить, затем значительно похолодает

Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
0:32
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Синоптики обещают жаркую погоду до выходных

В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
0:34
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В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов

На выходных потеплеет, но на море лучше не ехать
0:31
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На выходных потеплеет, но на море лучше не ехать

Среда будет пасмурной и с осадками, местами потеплеет до +7 градусов
0:29
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Среда будет пасмурной и с осадками, местами потеплеет до +7 градусов

К середине недели возможны снегопады, затем похолодает до -13 градусов
0:36
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К середине недели возможны снегопады, затем похолодает до -13 градусов

На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:45
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На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает

Всю субботу будут идти снег и дождь, резко похолодает до -5 градусов
0:30
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Всю субботу будут идти снег и дождь, резко похолодает до -5 градусов

На выходных воздух прогреется до +26 градусов
0:34
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На выходных воздух прогреется до +26 градусов

Синоптики: на выходных - дожди, мокрый снег и сильный порывистый ветер
0:42
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Синоптики: на выходных - дожди, мокрый снег и сильный порывистый ветер

Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов
0:51
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Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов

Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов
0:30
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Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов

Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
0:46
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Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов

Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
0:30
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Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями

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