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Синоптики: на выходных потеплеет до +25 градусов, однако ко вторнику похолодает
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811
09. jūnijs 2017 09:33
0:37
337
Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:31
1410
На выходных в Латвии будет лить, затем значительно похолодает
0:32
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Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
0:34
5190
В Латвии заметно похолодает: местами до -16 градусов
0:31
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На выходных потеплеет, но на море лучше не ехать
0:29
527
Среда будет пасмурной и с осадками, местами потеплеет до +7 градусов
0:36
3209
К середине недели возможны снегопады, затем похолодает до -13 градусов
0:45
1951
На этой неделе будет до +10 градусов, ближе к выходным похолодает
0:30
2414
Всю субботу будут идти снег и дождь, резко похолодает до -5 градусов
0:34
773
На выходных воздух прогреется до +26 градусов
0:42
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Синоптики: на выходных - дожди, мокрый снег и сильный порывистый ветер
0:51
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Синоптики: ближе к вечеру подморозит до -28 градусов
0:30
846
Синоптики: во вторник воздух прогреется до +26 градусов
0:46
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Синоптики: на следущей неделе Латвию ждут морозы до -12 градусов
0:30
2077
Синоптики: днем жара до +29 градусов, к вечеру возможны грозы с ливнями
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