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Синоптики обещают Латвии теплую и дождливую неделю
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514
24. jūlijs 2017 09:27
0:39
2459
Синоптики обещают очень теплую погоду к концу недели
0:32
2246
Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
0:56
1435
Синоптики обещают теплые выходные без дождей
0:32
5909
Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды
0:37
2180
Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:39
919
Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
0:31
738
Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
0:42
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Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет
0:43
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Синоптики: в ряде районов Латвии утром похолодало до +5 градусов
0:44
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На следующей неделе в Латвии обещают мороз и метель
0:30
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Синоптики предупреждают о ливнях
1:05
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Синоптики: в пятницу погода изменится
0:48
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Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
0:39
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Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного
0:39
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Синоптики: каким будет лето в Риге
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