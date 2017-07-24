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Синоптики обещают Латвии теплую и дождливую неделю
www.DELFI.lv
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24. jūlijs 2017 09:27
Синоптики обещают очень теплую погоду к концу недели
0:39
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Синоптики обещают очень теплую погоду к концу недели

Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
0:32
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Синоптики обещают жаркую погоду до выходных

Синоптики обещают теплые выходные без дождей
0:56
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Синоптики обещают теплые выходные без дождей

Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды
0:32
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Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым
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Синоптики: четверг в Латвии будет рекордно теплым

Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет
0:42
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Синоптики: на этой неделе в Латвии заметно потеплеет

Синоптики: в ряде районов Латвии утром похолодало до +5 градусов
0:43
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Синоптики: в ряде районов Латвии утром похолодало до +5 градусов

На следующей неделе в Латвии обещают мороз и метель
0:44
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На следующей неделе в Латвии обещают мороз и метель

Синоптики предупреждают о ливнях
0:30
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Синоптики предупреждают о ливнях

Синоптики: в пятницу погода изменится
1:05
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Синоптики: в пятницу погода изменится

Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
0:48
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Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода

Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного
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Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного

Синоптики: каким будет лето в Риге
0:39
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Синоптики: каким будет лето в Риге

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