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Синоптики обещают очень теплую погоду к концу недели
www.DELFI.lv
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15. maijs 2017 09:55
Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
0:32
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Синоптики обещают жаркую погоду до выходных

Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды
0:32
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Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды

Синоптики: в конце недели будет больше солнца
0:47
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Синоптики: в конце недели будет больше солнца

Синоптики предупреждают о ливнях
0:30
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Синоптики предупреждают о ливнях

Синоптики: в пятницу погода изменится
1:05
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Синоптики: в пятницу погода изменится

Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:37
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Синоптики: в Латвии ожидается похолодание

Синоптики: выходные в Латвии будут
0:39
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Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"

Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного
0:39
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Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного

Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
0:48
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Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода

Синоптики: каким будет лето в Риге
0:39
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Синоптики: каким будет лето в Риге

Фенолог предсказал погоду на февраль по селезенке свиньи
0:31
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Фенолог предсказал погоду на февраль по селезенке свиньи

Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:37
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Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов

Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:34
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Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание

Синоптики предупреждают о сильном и порывистом ветре
0:31
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Синоптики предупреждают о сильном и порывистом ветре

Синоптики: предстоящая неделя будет богатой на осадки
0:43
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Синоптики: предстоящая неделя будет богатой на осадки

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