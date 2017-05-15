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Синоптики обещают очень теплую погоду к концу недели
www.DELFI.lv
1463
15. maijs 2017 09:55
0:32
2246
Синоптики обещают жаркую погоду до выходных
0:32
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Синоптики обещают новое похолодание и скорое возвращение теплой погоды
0:47
1471
Синоптики: в конце недели будет больше солнца
0:30
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Синоптики предупреждают о ливнях
1:05
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Синоптики: в пятницу погода изменится
0:37
2180
Синоптики: в Латвии ожидается похолодание
0:39
919
Синоптики: выходные в Латвии будут "осенними"
0:39
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Синоптики: ожидается потепление, осадков будет немного
0:48
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Синоптики: в Латвию возвращается зимняя погода
0:39
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Синоптики: каким будет лето в Риге
0:31
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Фенолог предсказал погоду на февраль по селезенке свиньи
0:37
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Синоптики: во вторник похолодает до -13 градусов
0:34
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Синоптики: на предстоящей неделе ожидается резкое похолодание
0:31
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Синоптики предупреждают о сильном и порывистом ветре
0:43
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Синоптики: предстоящая неделя будет богатой на осадки
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